مسؤول إدارة قنطرة غرب الصحية: حياة كريمة وفرت الكثير من الخدمات

واصلت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وعلى رأس تلك المشروعات تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، والتي ساعدت في النهوض بمختلف قرى ومحافظات مصر النائية، وخلال سنوات قليلة حققت نجاحات ملموسة في تلك القرى تجاوزت تكلفتها مليارات الجنيهات.

حياة كريمة بقنطرة غرب

تشعبت فروع مبادرة حياة كريمة الرئاسية في مختلف القرى والمحافظات وساعدت في توفير كافة الخدمات في العديد من التخصصات والمجالات لخدمة المواطنين.

وتقول ألطاف عبد العزيز، مسئول إعلام إدارة القنطرة غرب الصحية، إن تطوعها في مبادرة حياة كريمة شرف لأي شخص، وأنها تقوم بعملها في حياة كريمة وهي في منتهى السعادة والفخر، مؤكدة أن العمل الاجتماعي في العموم يفيد المجتمع والأهالي، وحياة كريمة أساس العمل المجتمعي، وأنها تهدف لخدمة المواطنين والأهالي.

وأكدت مسئول إعلام إدارة القنطرة غرب الإدارة الصحية، أن العمل التطوعي يفيد أهل البلد والتي هي واحدة منهم، وحياة كريمة تسعى لإفادة الأهالي جميعا، مشيرة إلى أنها بدأت عملها كمتطوعة في البداية إلى أن تدرجت في الوظائف.

وأضافت أن المهام الوظيفية في العمل التطوعي أمر صعب، ولكن السعى وراء التطوير أمر عظيم مهما بلغت صعوبته، قائلة: "حتى لو في ضغط هنشتغل أكثر عشان نفيد الناس.. حياة كريمة لحياة أفضل وانا بخب أفيد الناس وأفيد أهل بلدي".

إنجازات الرئيس السيسي

وضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.