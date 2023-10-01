القصير: الدولة تحملت 8 مليارات جنيه في مبادرات إعفاءات الديون للمزارعين

قال السيد القصير، وزير الزراعة إنه لأول مرة ننفذ الزراعة التعاقدية بشكل منضبط، علاوة على استلام المحصول من المزارع بسعر البورصة.

وأكد خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه تم تنفيذ الزراعة التعاقدية على أكثر من محصول أبرزها القمح وقصب السكر والقطن، واللي يمكن هيساعدنا على تفتت الحيازة.

وتابع "الدولة قدمت دعم الأسمدة الازوتية وصلت إلى 100 مليار جنيه، علاوة على قيمة التمويل والدعم للأنشطة الزراعية والذي بلغ 77 مليار جنيه منهم 5.5 مليار جنيه تحملته الدولة:"هناك مبادرات إعفاءات الديون لـ400 ألف مزارع إجمالي عدد المستفيدين بقيمة 8 مليار جنيه".