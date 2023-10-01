الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القصير: الدولة تحملت 8 مليارات جنيه في مبادرات إعفاءات الديون للمزارعين

القصير
القصير

قال السيد القصير، وزير الزراعة إنه لأول مرة ننفذ الزراعة التعاقدية بشكل منضبط، علاوة على استلام المحصول من المزارع بسعر البورصة.

وأكد خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه تم تنفيذ الزراعة التعاقدية على أكثر من محصول أبرزها القمح وقصب السكر والقطن، واللي يمكن هيساعدنا على تفتت الحيازة.

وتابع "الدولة قدمت دعم الأسمدة الازوتية وصلت إلى 100 مليار جنيه، علاوة على قيمة التمويل والدعم للأنشطة الزراعية والذي بلغ 77 مليار جنيه منهم 5.5 مليار جنيه تحملته الدولة:"هناك مبادرات إعفاءات الديون لـ400 ألف مزارع إجمالي عدد المستفيدين بقيمة 8 مليار جنيه".

وزير الزراعة إعفاءات الديون المزارعين الرئيس السيسي حكاية وطن

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

السيناريو الكامل.. حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم ونصائح في حال حدوثه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية