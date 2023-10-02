الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة".. مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

رفعت محمد عمر
رفعت محمد عمر

واصلت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وعلى رأس تلك المشروعات تنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية، والتي ساعدت في النهوض بمختلف قرى ومحافظات مصر النائية، وخلال سنوات قليلة حققت نجاحات ملموسة في تلك القرى تجاوزت تكلفتها مليارات الجنيهات.

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حياة كريمة بقنطرة غرب

تشعبت فروع مبادرة حياة كريمة الرئاسية في مختلف القرى والمحافظات، وساعدت في توفير كافة الخدمات في العديد من التخصصات والمجالات لخدمة المواطنين.

ويقول رفعت محمد عمر، منسق عام المدينة والمركز بقنطرة غرب، إنهم مسئولين عن متطوعي مبادرة حياة كريمة في قنطرة غرب عن مبادرة أنت حياة، والتي شملت تقديم 11 خدمة مركزية للحكومة، ومن أهمها الخدمات الطبية وتدشين لجان طبية بمختلف التخصصات، وتقديم أكثر من 100 نوع دواء من أجل خدمة أهل الخدمة وتوفير حياة صحية أمنة لهم.

واستكمل حديثه بأنه مبادرة حياة كريمة الرئاسية بقنطرة غرب، أن مبادرة "أنت الحياة" لاقت إقبالًا ودعمًا كبيرًا من أهالي القرية، مؤكدًا على أن إقبال الأهالي على مبادرة أنت الحياة أكبر دليل على دعم الأهالي للرئيس عبد الفتاح السيسسي "أحنا معاك ياريس".

وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المبادرات التي قدمها للدولة المصرية، ومن ضمنها مبادرة حياة كريمة والتي كانت القرى والأهالي بحاجة لها، بالإضافة إلى تدشين اللجان التثقيفية والترفيهية ولجان حقوق المرأه وغيرها من الخدمات التي تقدم لأهالي القري، قائلًا: "الناس كلها تيجي تشوف القنطرة بقت عاملة إزاي بسبب مبادرات الرئيس السيسي".

إنجازات الرئيس السيسي 

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

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