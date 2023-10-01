الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لطيفة: صورنا "سحابة صيف" في العلمين.. والساحل الشمالي من أجمل مناطق العالم

لطيفة
لطيفة

طرحت النجمة لطيفة فيديو كليب رابع أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، والأغنية من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي في ثاني تعاون لها معه وتوزيع أحمد عادل، وتعد أغنية "سحابة صيف" آخر أغاني الصيف للنجمة لطيفة.

وكشفت النجمة لطيفة في تصريحات صحفية، أنها أول أغنية تقوم بتصويرها في خلفية مدينة العلمين الجديدة، بمارينا 7، مؤكدة أن الساحل الشمالي من أجمل مناطق العالم الساحلية، ولا يوجد في العالم مكان يضاهي هذا الإبداع الإلهي الذي يبهر العالم بأكمله.

أضافت لطيفة، أن أغنية "سحابة صيف" هي آخر الأغاني التي تتناسب مع الأجواء الصيفية، مشيرة أن الأغاني المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في الألحان والايقاعات والتوزيعات، لتتناسب مع أجواء الشتاء.

وأبدت لطيفة سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغاني الألبوم التي طرحتها حتى الآن، وبنسب المشاهدة المرتفعة والاشادات الواسعة بأغاني ألبوم "لطيفة 2023"، متمنية أن تحقق أغنية "سحابة صيف" نجاح أكبر وتحصد مزيد من المشاهدات أسوة بالأغاني السابقة.


وتقول كلمات الأغنية:

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي
ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني

حبیبى حبیب عمرى
أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان
أحنا أقوى من الزمان
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني

الجدير بالذكر، أن أغاني ألبوم "لطيفة 2023" حققت حتى الآن ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما حصدت ملايين المشاهدات عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدرها منصات الموسيقى الشهيرة، وطرحت لطيفة قبل ذلك 3 أغاني هي "طب اهو"، "مونامور"، "ناس كتير"، وآخيرا طرحت أغنية "سحابة صيف".

لطيفة أغنية سحابة صيف يتيوب نجاح العلمين الساحل الشمالى

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