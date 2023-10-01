الروائي الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

.. ما بين التعب الذي أعيش، جاء نعي الكاتب الروائي السوري العربي خالد خليفة، تاركا ندب العزلة والصمت تحرق فينا، لا أدري إلى متى؟.

"خليفة" اختار النجاة، ترك شوارع العربية مشرعة على الخوف والصمت والموت.

*طوبى لكل شاهد على ظل المحب

.. في سيرة المبدع الذي نجا، يلزمنا الظل التعرف على صاحب روايات وحكايات كثيرة، عقدت منذ ظهورها دهشة التلقي:

أصدر "خليفة" ست روايات، من أهمها [مديح الكراهية] التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2008، لكن الجائزة لم تكن الحلم الذي يطمح له، برغم ان الرواية تجاوزت واقعها لتصل إلى شريحة واسعة من القراء.

أما رواية [لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة]، فقد حققت الراحل، حضوره الواسع في الثقافة المصرية والعربية، وهي نالت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2013، وجرى حولها القراءات النقدية والنظرة السياسية، بالذات بعد ترجمتها الانجليزية.



.. قبل الحديث عن الصديق الذي نجا، أوقفني النفري عند باب الرجاء، باب العزلة والصمت، ذكرني بتلك الصوفية المفتقدة، ومع النفري قال، قبيل لحظات تعب القلب:

-طوبى للمحبين!

.. لهذا:لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد اختارهم طير السماء للتحليق بعيدا، لماذا يا خالد خليفة، لماذا هذا الحديث عن [الموت عمل شاقّ] روايتك الموسوعة، ولا أعتقد أنها من اوراقك الأخيرة.

*خالد خليفة.. النوبة الأخيرة.

كان غياب، ووفاة "خليفة" إثر نوبة قلبية - هل كانت الأخيرة؟ -.. فقد عاش رفيقا لنديح الموت والصمت والكراهية وحروب الشوارع، عاشها، ناهزت المعاناة معه إلى حد 59 عامًا، وهو الذي عاش طفولته في حلب، منذ رات عيناه قلعتها وزقاقها ومصان صابونه وحلوياتها ورائحة الياسمين والشوكولاته.

عام الميلاد حقيقة 1964، لكن النجاة صعبة، فقد ترك الحصان وحيدا ينتظر هدوء عالم الموت والكراهية.

*اللعبة بدأت.. حقا

في شخصية الراحل، ذلك الزاهد، الذي اوقد شعلة قدراته تنفجر مرة ومرات منذ تعلق عالمنا ب مديح الكراهية، اللعبة في كتاباته تجاوزت مراحل العمل السياسي، والثقافي، كان حضوره لذيذا، ففي صمته عاش وهم الخلاص، خلاص الناس من لعب الأطفال التي تحيكها لعبة السياسة الحروب، مشانق الموت، الكائنات التي ترافقنا في اي حلم.

قال الأصدقاء مراثي الذي نجا، حقا، خالد خليفة كان في زاوية الزهد، القلق، العزلة، الصمت خوفا على حلب، ودمشق اللاذقية،… ا. وهو وضع عينه في رؤاه:حياة تؤخذ مجابهةً؛ حرَّكَ هذا الدافعُ أبطالَ وبطلات روايته، وكذلك سيرة حياته مُنجذِبًا للحب والمغامرة ولحظات التواصل الصادقة، والصداقات التي كان سهلًا عليه تكوينها، أي باختصار كل ما هو إنساني بأطيافه الواسعة، كما قيل وسيقال عن رواياته، مشاهد حياته وحياتنا أيضا.

*العراب الذي اختار الراحة.

قال من كتب عنه، انه كان:عرَّابًا لقصص حب الآخرين ومُنكبًَّا على الكتابة في المقاهي، بين الناس وفي وسط الضجيج مُصغيًا لما يدور حوله. من هنا جاء عنوان نسر على الطاولة المجاورة، آخر كتبه الذي تضمَّنَ تأملاتٍ شخصية في الحياة والكتابة، هي حصيلة أعوام قضاها متأملًا حياة الناس من حوله، على طاولات مجاورة في مقاهٍ وبارات، وفي مدن سافر إليها؛ لكنه سرعان ما كان يسأم من أي سفرة طويلة، مُشتاقًا لأماكنه المألوفة وصحبه بين دمشق واللاذقية. تنقَّلَ خليفة على الدوام بين خَطَّي العزلة التي احتاجها وبرعَ في المحافظة عليها أيًا كانت درجة انشغاله مع من هم حوله، والتوق للألفة والتواجد في حياة رفقائه، من أحبهم وأحبوه.

.. وعن رواية الموت عمل شاق:

في روايته الأخيرة لم يُصلِّ عليهم أحد سنجد صورة من صور وحدةٍ لم يَبدُ أن الازدحام من حوله قد ساهم في تبديدها، مع رحيل من كانوا يومًا يملأون المكان من حوله. في الرواية أشخاصٌ وحيدون في الخراب، بعد طوفان أغرق قرية في محيط حلب، في سردٍ لقصة خيالية عَلقِتْ به مواقف وأفكار وهواجس من وقائع السنوات السورية الأخيرة، كما «تعلقُ رائحة الموت في الثياب» بحسب ما جاء في الرواية. حملت هذه الرواية، كما رواياته الأخرى وكما حياته، اندفاعًا ينطلق من أسئلة وتأملات جوّانية إلى الخارج، إلى العالم واحتمالاته الواسعة، من العزلة إلى حيث توجد حكايا المُهرّبين والأفَّاقين والمُقامرين الذين يُضيعون في لحظة تَهوّر فادحة أثمنَ مقتنيات حياتهم. مع خالد، سنتعرّفُ إلى شخصيات تندفع للمغامرة وتعيش رفاهية البُطء في آن معًا.

*في وصف الموت مؤشر حياة

يقول الروائي التونسي كمال الرياحي:

شعرية الجثة في “الموت عمل شاق”، لا شيء أقوى من الموت في سورية. هذه هي الفكرة التي يخرج بها أي متابع للشأن السوري. فـ”القتل في كل مكان”، والموت يأتي من أي مكان مذكرا بعبارة معين بسيسو في قصيدته "سفر سفر”يأتي إليك الرصاص من كل الجهات الأربع” في ظل هذا المشهد السوريالي يكتب الروائي والسيناريست السوري خالد خليفة روايته الجديدة “الموت عمل شاق” بعد “مديح الكراهية” و”لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” و”حارس الخديعة” و”دفاتر القرباط” ليروي ورطة “الجسد الفائض” أو الجسد الخارج عن الخدمة ومواجهة المثل الجبان”الحي أبقى من الميت”.

*تحليل الرياحي لحالة خليفة :الموت و”الوصية المغدورة”

تنطلق الرواية من وصية تبدو بسيطة جدا، طلب الأب المحتضر عبد اللطيف السالم من ابنه بلبل أن يدفنه بقريته العنابية بجانب أخته ليلى. لا شيء مثير ولا غريب في هذا الطلب الذي يبدو فونتازم المحتضرين جميعا عبر التاريخ فونتازمات “الأجساد المهزومة” كما يسميها “لوبروتون” في مؤلفه” انتروبولوجيا الجسد والحداثة”. فالكل يريد أن يدفن في قريته وبجانب عائلته وكأنما يخشى الواحد منهم المقبرة ويعتقد أنه سيكون في طمأنينة بين أهله.

"بلبل في لحظة شجاعة نادرة، وتحت تأثير كلمات الفراق الأخيرة وعيني أبيه الغائمتين الحزينتين، تصرف بثبات ودون خوف، ووعد أباه بتنفيذ وصيته التي كانت برغم وضوحها وبساطتها مهمة شاقة"

ولكن المأزق يبدأ من لحظة الرحيل وبداية تنفيذ الوصية، فالوصية البسيطة لم تعد بسيطة لأن الحركة محفوفة بالموت كما المشي على أرض مزروعة ألغاما والجغرافيا السورية لم تعد موحدة، والعبور من مكان إلى آخر مهما كان قربه مغامرة مهلكة.و“القتلى في كل مكان، يدفنون في مقابر جماعية، ودون تدقيق في هوياتهم. مراسم العزاء حتى بالنسبة للعائلات الغنية اختصرت إلى ساعات قليلة”

هكذا تحول الموت في سورية إلى أكثر الأشياء توزيعا بالعدل بين الناس فالكل يقتل والكل يحتفل بموته بالطقوس نفسها فقد تغيرت طقوس تلقي خبر الموت، بعد أن صار الموت خبزا يوميا لا دهشة فيه.

” قليل من الورد، معزون قلائل يتثاءبون في صالة شبه فارغة لمدة ساعتين، مقرئ يتلو سورا قليلة من القرآن بصوت منخفض، وينتهي كل شيئ”.

هكذا قارب خالد خليفة مأساة الأسرة السورية لا من خلال ما تعيشه من فقر وحاجة وتحطم أحلامها فقط بل من خلال تحقيق أبسط الأمنيات وهي حقها في الدفن. لنكون أمام جثة خاصة جدا ليست من جثث أغاثا كريستي وجثث الروايات البوليسية وأدب الرعب أوجثث ماركيز في روايتيه” أجمل غريق في العالم”و”خريف البطريرك” أو جثة بالومينو موليرو لماريو فارغاس يوسا ولا جثث القتلى المنتظرين في أعلى الجبل اعتذار القتلة في رواية سليم بركات”سجناء جبل أيايانو الشرقي” إنما هي جثة مواطن سوري بسيط في حرب أهلية.

. ادهشني الروائي الذي يدرس النص، يرى جسد الذي نجا ويقترن بالجثة وحيدا.. لماذا يا كمال؟.

.. الرياحي، كان اكثرنا قربا من موت الروائي، موت المكان، موت الزمان:ينطلق البرنامج السردي لخالد خليفة من فكرة تحول الجسد الحميم؛ جثة الأب إلى “عبء ثقيل” في زمن الحرب وتتحول الوصايا البسيطة إلى أشغال شاقة تختبر فيها النفس البشرية آخر نبضها. ويبدو الإبن “بلبل” كما لو كان آخر كائن يشدو بالحياة في زمن الموت لذلك كان عليه أن ينفذ الوصية، فعدم تنفيذها يسقط الجميع في الموت الرمزي. فأن ندفن الجثة هو اعلان للحياة وتدليل عليها منذ” قابيل وهابيل”.

هكذا يصبح تنفيذ الوصية والدفن الشاق عملا سيزيفيا من أجل الحياة. فسيزيف يدفع بصخرته إلى أعلى القمة كل مرة وبلبل يجر جثة والده للدفن من جديد كل مرة في تحد للعراقيل الكثيرة.

وكأنما نحن أمام خرافة من خرافات الأجداد التي تقوم حبكتها على الشروط المجحفة، فالطمأنينة هي الأميرة الطلوبة في الخرافة والوصول اليها في الرواية مشروط بتحقيق الوصية: الدفن المشتهى.

بين هذه المهالك والمزالق التي يتعرض لها المغامر بلبل مع جثة والده يكتب خالد خليفة معزوفة سردية سوريالية في شعرية الجثة زمن حرب الكل على الكل. لنسأل عن امكانية “الغناء العاطفي” في غابة توماس هابز.

جثتان وروايتان

في رواية “ميتتان لرجل واحد” للبرازيلي خورخي أمادو يهرب الأصدقاء بجثة صديقهم كينكاس هدير الماء لكي يعيش يوما آخر في سعادة قبل دفنه، فلا مشكلة في الدفن، بل رأو أن صديقهم أكبر من أن يدفن تحت التراب فأختاروا له البحر كما أراد وأطلقوه إلى الموج بعد رحلة طويلة مع الفرح.

على العكس من هذه الجثة السعيدة المبتسمة في رواية أمادو تبدو جثة عبد اللطيف السالم في رواية خالد خليفة حزينة وسيئة الحظ فكل من حولها يريد التخلص منها. وخلافا لكينكاس الذي تصرخ جثته في وجه البحر” سأدفن كما أشتهي / في الساعة التي أشتهي/ يمكنكم أن تحفظوا تابوتكم إذن/ لميتة جديدة، وميت جديد، أما أنا فلن أترك أحدا يحبسني، في قبر أرضي ذليل.”.

كانت عيون عبد اللطيف السالم تستجدي أبناءه أن يدفنوه في قريته قريبا من أخته. بينما كان كينكاس يفتح فمه مبتسما لأصدقائه الأوغاد الذين يركضون به في الشوارع والمنحدرات والأسواق.

هذه المقاربة المقارنة بين الجثة العربية والجثة البرازيلية تعكس نظرتين مختلفتين للعالم وتشي بالنكسة الثالثة للشخصية العربية مع ما يسمى بالربيع العربي الذي تورط فيه العربي الأخير بحثا عن الحرية وتقرير المصير ليجد نفسه غيرقادر حتى على أن يدفن نفسه في أرضه.بالحرية.

هكذا يقدم لنا خالد خليفة رواية سورية اليوم بكل تعقدها من خلال محنة الانسان على أرض مزقتها الصراعات فمزقت حتى الحميمي وباعدت بين الأموات قبل الأحياء ليطال الشتات الأمنيات الأخيرة.

غير أن اصرار “بلبل” في الرواية على بلوغ هدفه السامي: تنفيذ وصية المرحوم ودفنه في قريته بجانب أخته يفتح آفاقا جديدة للحلم السوري بامكانية دفن الأحزان وعودة البلابل لأشجار سورية لتشدو بالحرية والأمل.

*سلاما لصاحب المديح، مالك السكاكين المفتقدة.

.. على الكاتب أن يعي لحظة العزلة، أن يعي معنى الصمت، عليه ان يكتب ويصرخ ويرفض، ويكون، الأثر، يعشق لانه يريد أن يكون ذلك العاشق الحر المحلق بين القلب والظل والروح ورقة الحرير، فقد عرفت الراحل خالد خليفة من دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام.