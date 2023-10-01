الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالأرقام… كيف تسببت جماعة الإخوان الإرهابية في تدمير الاقتصاد؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسببت جماعة الإخوان الأرهابية في عدة خسائر لمصر، كان من أبرزها الخسائر الاقتصادية، في كل المجالات بسبب سياساتهم الخاطئة، ما أدى إلى تهديد الأمن القومي آنذاك.

 

تدهور الأوضاع الأمنية وتراجع الاستثمارات الأبرز.. خسائر مصر بسبب ثورة يناير وصعود "الإخوان" للحكم

رصيد الاحتياطي الاجنبي

كان من أبرز الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المصري، في عهد جماعة الإخوان ، تراجع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بشكل ملحوظ، حيث سجل15 مليار دولار في ديسمبر 2012 نزولًا من 36 مليار دولار في يناير 2011 ، وسجل في عام 2013 وقت حكم المعزول محمد مرسي13  مليار دولار فقط، وفى يونيو 2014 وصل الاحتياطى النقدى لمصر إلى 16.687 مليار دولار، بينما وصل فى يناير 15.429 مليار دولار، وبلغ فى يونيو 2015 أعلى مستوى له منذ قيام ثورة 25 يناير حيث وصل إلى 20.08 مليار دولار وفى يناير 2016 إلى 16.477 مليار دولار، بينما فى يونيو وصل إلى 16.3 مليار دولار وارتفع فى سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار ، كما تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 80% ، حيث باتت السياحة الخارجية شبه منعدمة في مصر، بسبب سياسات الجماعة الإرهابية.

الاستثمارات

خرجت الاستثمارات الأجنبية من مصر في عهد الجماعة الأرهابية، بعد أن كان حجم الاستثمارات يبلغ 37 مليار دولار قبل يناير 2011، بالإضافة إلى خسائر بالملايين أصابت المصانع بسبب الأحداث التخريبية المتتالية من أتباع الجماعة الإرهابية، ونتيجة طبيعية لما سبق زادت معدلات الفقر، وارتفعت معدلات البطالة.

الدين

كما ارتفع إجمالي الدين في عام 2013 من 1.3 تريليون جنيه إلى 15.53 تريليون جنيه، بنسبة 89% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة 243 مليار جنيه فى عام واحد فقط، بل إن فوائد الديون فقط فى عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بلغت 43.5 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي الدين الخارجي 43 مليار دولار بارتفاع قدره25.6% مقارنة بحجمه الشهور السابقة، و بلغ العجز فى الميزان التجارى 32 مليار دولار.

جماعة الإخوان الإرهابية خسائر تهديد الأمن القومى رصيد الاحتياطي الأجنبي جماعة الإخوان

مواد متعلقة

"إرادة جيل" يرفض عودة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى

تدهور الأوضاع الأمنية وتراجع الاستثمارات الأبرز.. خسائر مصر بسبب ثورة يناير وصعود "الإخوان" للحكم

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفًا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب

وسط إدانات عربية.. القصة الكاملة لحادث التفجير الإرهابى الذى ضرب تركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائي الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية