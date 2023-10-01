بالأرقام… كيف تسببت جماعة الإخوان الإرهابية في تدمير الاقتصاد؟

تسببت جماعة الإخوان الأرهابية في عدة خسائر لمصر، كان من أبرزها الخسائر الاقتصادية، في كل المجالات بسبب سياساتهم الخاطئة، ما أدى إلى تهديد الأمن القومي آنذاك.

رصيد الاحتياطي الاجنبي

كان من أبرز الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المصري، في عهد جماعة الإخوان ، تراجع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بشكل ملحوظ، حيث سجل15 مليار دولار في ديسمبر 2012 نزولًا من 36 مليار دولار في يناير 2011 ، وسجل في عام 2013 وقت حكم المعزول محمد مرسي13 مليار دولار فقط، وفى يونيو 2014 وصل الاحتياطى النقدى لمصر إلى 16.687 مليار دولار، بينما وصل فى يناير 15.429 مليار دولار، وبلغ فى يونيو 2015 أعلى مستوى له منذ قيام ثورة 25 يناير حيث وصل إلى 20.08 مليار دولار وفى يناير 2016 إلى 16.477 مليار دولار، بينما فى يونيو وصل إلى 16.3 مليار دولار وارتفع فى سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار ، كما تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 80% ، حيث باتت السياحة الخارجية شبه منعدمة في مصر، بسبب سياسات الجماعة الإرهابية.

الاستثمارات

خرجت الاستثمارات الأجنبية من مصر في عهد الجماعة الأرهابية، بعد أن كان حجم الاستثمارات يبلغ 37 مليار دولار قبل يناير 2011، بالإضافة إلى خسائر بالملايين أصابت المصانع بسبب الأحداث التخريبية المتتالية من أتباع الجماعة الإرهابية، ونتيجة طبيعية لما سبق زادت معدلات الفقر، وارتفعت معدلات البطالة.

الدين

كما ارتفع إجمالي الدين في عام 2013 من 1.3 تريليون جنيه إلى 15.53 تريليون جنيه، بنسبة 89% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة 243 مليار جنيه فى عام واحد فقط، بل إن فوائد الديون فقط فى عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بلغت 43.5 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي الدين الخارجي 43 مليار دولار بارتفاع قدره25.6% مقارنة بحجمه الشهور السابقة، و بلغ العجز فى الميزان التجارى 32 مليار دولار.