شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 والتي تستضيفها المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.وبحضور المهندس حسن كامل رئيس اتحاد الشركات والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام بطولة الجمهورية للشركات

وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشملت مسابقات متنوعة تصل لـ137 مسابقة بمشاركة 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى جميع الرياضيين الذين شاركوا بالبطولة على المستوى التنافسي الذي قدموه خلال مراحل البطولة المختلفة، وكذا الفائزين بالمراكز الأولى في الألعاب التي تضمنتها، مشيرًا إلى أن البطولة خلقت رواجًا رياضيًا على مدار أيام تنفيذها بالمحافظة الباسلة.

لفت الدكتور أشرف صبحي، إلى دعم الوزارة لبطولة الجمهورية للشركات والتي تأتي ضمن سياسة الوزارة في نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين المواطنين والعاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما ينعكس بالإيجاب على تطوير الأداء، مبينًا أن البطولة تشهد تطورًا ملحوظًا عامًا تلو الأخر مع زيارة أعداد المشاركين بها وقوة المنافسة وكلها عوامل تؤكد مدى نجاح البطولة وتميزها.

فيما وجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنه قد تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات من دعم لوجيستي وتجهيزات لأماكن الألعاب والإقامة للفرق الرياضية واللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

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