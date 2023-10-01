الأحزاب تكثف حملاتها لدعم الرئيس: حملات طرق أبواب.. ولقاءات جماهيرية لتوعية الناخبين

كثفت الأحزاب السياسية من تحركاتها فى الشارع بهدف توعية الناخبين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتجهيز حملاتها لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاستحقاق الرئاسى.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يكثف تحركاته الفترة الراهنة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن أمانات الحزب بالمحافظات تعقد ندوات مع المواطنين، فضلًا عن تدشين حملات طرق الأبواب لتوعية الناخبين بضرورة النزول والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية تعد خطوة مهمة نحو استكمال طريق البناء والتنمية لدولة مدنية حديثة تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى حقق العديد من الإنجازات وأسس الجمهورية الجديدة بحجم كبير من الإنجازات وطفرة تنموية غير مسبوقة.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكامل طاقتها، وتبذل جهودها لتنظيم مسار العملية الانتخابية، والسير وفقًا لنصوص الدستور والقانون فى كل الإجراءات، سواء المتعلقة بمواعيد التصويت ومرحلة الإعادة وفترة الصمت الدعائى، وغيرها من الخطوات التى تستبق العملية الانتخابية.

من جانبه اختتم الدكتور أحمد العطيفى، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، الأسبوع الرابع من الزيارات الميدانية بالمحافظات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وشملت الزيارات محافظات المنوفية وكفرالشيخ والغربية والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء، وسط حضور جماهيرى حاشد من الكوادر التنظيمية لحزب حماة الوطن، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية جديدة.

وتأتى هذه الزيارات تنفيذًا لبيان حماة الوطن الصادر فى يوليو الماضى، بعد اجتماع المكتب التنفيذى، والذى قرر فيه الحزب مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير كل الإمكانات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسى، ودعوة جميع المواطنين للاصطفاف خلفه لاستكمال ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه الحكم.

وأكد «العطيفى» أن اللقاءات الجماهيرية شهدت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، وكشفت عن حجم التأييد الشعبى الذى يحظى به الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن الرئيس منذ توليه الحكم ومصر شهدت تقدمًا ملحوظًا فى كل المجالات داخليًا وخارجيًا.

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن، استمرار الجولات واللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسى حتى إجراء الاستحقاق الدستورى، وفقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.