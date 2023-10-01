الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

خالد الجندى: هذا ما نصح به النبى ابنته عندما طلبت خادمة لبيتها (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السيدة فاطمة الزهراء كانت من أحب أهل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه، لافتًا إلى أن السيدة فاطمة كانت تعمل فى بيتها وكلت يداها ونصحها زوجها على بن أبي طالب بأن تطلب من النبي أن يجلب لها خادمة، وهى ابنة خير الخلق.  

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واستشهد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، بحديث علي بن أبي طالب عن السيدة فاطمة حين قال ألا أُحدّثك عنّي وعن فاطمة، إنّها كانت عندي وكانت من أحبّ أهله (صلى الله عليه وآله) إليه، وإنّها استقت بالقربة حتّى أثّر في صدرها، وطحنت بالرحى حتّى مجلت يداها، وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتّى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد.. فقلت لها: لو أتيت أباكِ فسألتيه خادمًا يكفيكِ ضرّ ما أنتِ فيه من هذا العمل، فأتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فوجدت عنده حدّاثًا فاستحت فانصرفت فقال علي (عليه السلام): فَعلم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّها جاءت لحاجة، فقال علي (عليه السلام): فغدا علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونحن في لِفاعنا، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): السلام عليكم، فقلت: وعليك السلام يا رسول الله ادخل، فلم يعد أن يجلس عندنا، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمّد؟.، فقال علي (عليه السلام): فخشيت إن لم تجبه أن يقوم، فقلت: أنا والله أُخبرك يا رسول الله، إنّها استقت بالقربة حتّى أثّرت في صدرها، وجرّت بالرحى حتّى مجلت يداها، وكسحت البيت حتّى اغبرّت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتّى دكنت ثيابها.

وتابع: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابنته: أفلا أُعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم، إذا أخذتما منامكما فسبّحا ثلاثًا وثلاثين واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبّرا أربعًا وثلاثين".


https://www.youtube.com/watch?v=6hpzCvs-k5g

الشيخ خالد الجندي السيدة فاطمة الزهراء الأعلى للشئون الإسلامية أهل سيدنا النبي ابنة خير الخلق السيدة فاطمة

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