الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سحابة صيف".. أحدث أعمال المطربة لطيفة الغنائية على يوتيوب

لطيفة
لطيفة

طرحت المطربة التونسية لطيفة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “سحابة صيف”، منذ قليل، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات محمود ليمان وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وساعد في الإخراج هبة سالم، وإخراج جميل جميل المغازى.
 

 

وتقول كلمات الأغنية:

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي
ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي 
ولا أنساك وتنساني
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني

حبیبى حبیب عمرى
أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان
أحنا أقوى من الزمان
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني

 

ويواصل المخرج جميل جميل المغازى التحضير لأغنية جديدة مع النجمة لطيفة بعنوان "عشت عمرى" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون في أغنية جديدة مع المطرب حاتم العراقى والذى سيتم تصوير الفيديو كليب الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى في لوكيشن مدينة الإسكندرية.

على جانب آخر، قالت الفنانة لطيفة، خلال مداخلة لها ببرنامج "كلام في السياسة": "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

وأضافت "لطيفة"، خلال المداخلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

وتابعت: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".
 

لطيفة سحابة صيف يوتيوب هبة سالم جميل جميل المغازي

مواد متعلقة

أحمد بدير: نصر أكتوبر "عظيم".. ويجب أن نفخر به مدى الحياة

بـ3 ملايين مشاهدة.. "ميدلى" ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسى" يتصدر الترند

إلهام شاهين: الزعيم عادل إمام رشحنى لـ"الهلفوت" بعد اعتذار سعاد حسنى

"صدمة أصدقائه وانهيار والدته".. لحظات مؤثرة بجنازة أحمد سامى العدل (صور)

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان الراحل محمد فريد

"المهن التمثيلية" تنعى نجل سامى العدل

الأساتذة 2.. مدحت صالح يتألق بغناء "يا مرسال الهوى" لنجاة الصغيرة

"الأساتذة 2".. الطفل مهدي يبدع في غناء "يا صلاة الزين" للراحل زكريا أحمد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألفا بسبب أحداث مباراة المقاولون العرب

"السلع التموينية" تعلن وصول باخرتين محملتين بـ100 ألف طن سكر خام

بالأسماء.. الكشوف الكاملة لأكبر حركة ترقيات للعاملين فى شركة بتروجاس

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

لواء.حمدى البطران

سوزان طه حسين

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس