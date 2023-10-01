"سحابة صيف".. أحدث أعمال المطربة لطيفة الغنائية على يوتيوب

طرحت المطربة التونسية لطيفة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “سحابة صيف”، منذ قليل، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات محمود ليمان وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وساعد في الإخراج هبة سالم، وإخراج جميل جميل المغازى.



وتقول كلمات الأغنية:

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

اللي عنًدك ھو عندي

وأنت أصلا مخلوق عشاني

حبیبى حبیب عمرى

أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان

أحنا أقوى من الزمان

اللي عنًدك ھو عندي

وأنت أصلا مخلوق عشاني

ويواصل المخرج جميل جميل المغازى التحضير لأغنية جديدة مع النجمة لطيفة بعنوان "عشت عمرى" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون في أغنية جديدة مع المطرب حاتم العراقى والذى سيتم تصوير الفيديو كليب الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى في لوكيشن مدينة الإسكندرية.



على جانب آخر، قالت الفنانة لطيفة، خلال مداخلة لها ببرنامج "كلام في السياسة": "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".



وأضافت "لطيفة"، خلال المداخلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".



وتابعت: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

