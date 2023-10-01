الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العالم يحتفل باليوم العالمي للأعنف.. غدًا الاثنين

اليوم العالمي للأعنف
اليوم العالمي للأعنف

يحتفل العالم غدًا، الموافق 2 من أكتوبر باليوم العالمي للأعنف، مع الاحتفال بعيد ميلاد مهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف، وقد أقرت الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم، لنشر رسالة للاعنف عن طريق توعية الجمهور بالبعد عن وسائل العنف في التعامل، ورفض استخدام العنف في القول أو العنف الجسدي أو الاجتماعي، لتحقيق التغيير في المجتمع، وكيفية حل المشكلات دون الدخول في الصراع أو اللجوء إليه.

 

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مهاتما غاندي

غاندي يعد من أهم المناضلين الذين ساعدوا على نهوض الهند، وتوقف حركات العنف والدعوات إليه، والتغيير الاجتماعي في كل أنحاء العالم، وهو السياسي البارز والزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند، وكانت الهند في ذلك الوقت جزءا تابعا للإمبراطورية البريطانية، وهي مجموعة من الدول كانت تحكمها بريطانيا، وكانت هي صاحبة القول الفصل في قوانينها، وفي كل ما يتعلق بالحياة في الهند.

وقد استمر الزعيم غاندي محافظًا على استخدامه وإيمانه باللا عنف رغم كل التحديات والظروف التي عاشها، والعنف الذي واجهه طوال حياته، وبعد تعرضه لكل أشكال العنصرية، حين قضى 20 عامًا تقريبًا في جنوب أفريقيا، وخلال نضاله من أجل حقوق الهنود الذين كانوا يعيشون في جنوب أفريقيا، حتى أنه تم اعتقاله أكثر من مرة.

اليوم العالمي للاعنف

يعد هذا اليوم مناسبة ملائمة لنشر رسائل لمناهضة العنف، والقضاء على السلبيات في الأنظمة الاجتماعية، عن طريق تعليم الجمهور ومشاركتهم في التوجه نحو السلوكيات الإيجابية، ويشار إلى هذا اليوم فى الهند بإسم غاندى جايانتى، على نحو يسهم في أن يسود السلام والتسامح والمبادئ القائمة على أسس دينية، والتوقف عن السلوكيات العنيفة بما في ذلك العنف الأسري، والعنف في المدارس بين الطلاب، وداخل المجتمعات، والتفرقة العنصرية على أساس اللون أو العرق أو غيره من أنواع العنف.

العالم الامم المتحدة العنف الجسدي الصراع فلسفة واستراتيجية الاجتماعي

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