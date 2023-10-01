"مارس أبريل".. ثالث أغنيات الجزء الأول لألبوم أصالة "لحقت نفسي" (فيديو)

طرحت النجمة أصالة اليوم الأحد، أغنية “مارس أبريل” على طريقة الفيديو كليب وهي ثالث أغنيات ألبومها الجديد “لحقت نفسي”.

وطرحت أصالة كليب أغنية “مارس أبريل” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي عليم، والملحن نور عزالعرب، و الموزع الموسيقي أحمد المغربي، ومهندس الصوت محمد صقر.

وتقول كلمات أغنية “مارس أبريل”: “لو وجعي زاد.. أنا هوجعه لو شوقي عاد.. أنا همنعه لو ع الطريق.. أنا هرجعه خلّى البعاد.. بقا ينفعه حيط.. بناه.. آذاه.. مُناه.. نرجعله ياه خيط.. مقطوع.. ممنوع.. دموع.. ورجوع لدا دارس.. وجع.. جدع.. يدوق بقا وجعي انا مارس.. أبريل.. يونيو.. يوليو لآخر السنة لو في حكايات كات تتروى لو كان نبات.. كان يتروي دا قلب مات وخلاص قوي ومافيش دراع هنا يتلوى”.