الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجندي: النبي كان يصف "أبي بكر وبن الخطاب" بسمعه وبصره لشدة قربهما

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن منزلة الصحابة كانت تختلف عند سيدنا النبي ﷺ من صحابي لآخر.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على "قناة دي إم سي"، أن  الصحابة لم يكونوا على درجة واحدة من القرب لرسول الله، لافتا إلى أن كل شئ يخضع للترتيب فيما يخص المشاعر.

الجندي: النبي كان يذهب يوميا لمنزل أبي بكر وبن الخطاب

وتابع الجندي: "كتب السير اختارت أكثر من رواية، لتكشف عن مدى قرب الصحابة واختلافهم في منازلهم عند رسول الله، وأسباب ذلك الاختلاف".

وواصل: “كان سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بن الخطاب عند رسول الله في منزلة سمعه وبصره، لذلك إن النبي كان يخرج بعد الفجر يطوف على الصحابة كلها ولكن يذهب إلى منزل أبي بكر وعمر بن الخطاب ليتحدث معهما في أمور الدولة”.

وأوضح: "كان رسول الله واقفا على منبره، يخطب في الناس يوم الجمعة، وحين رأى أبي بكر وبن الخطاب أشار إليهما وقال عنها (هذان السمع والبصر)".

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