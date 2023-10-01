أزمة المناخ.. سبتمبر 2023 الأكثر سخونة فى تاريخ الكوكب

تستمر حرارة الخريف في أوروبا بعد شهر سبتمبر الذي حطم الأرقام القياسية وشهدت دول، من بينها فرنسا وألمانيا وبولندا، هذا الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ الكوكب.

ووفقا لتقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، تستمر درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد حتى أكتوبر، في عام من المرجح أن يكون الأكثر دفئا في تاريخ البشرية.

ومع توقعات بوصول درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية (88 فهرنهايت) في جنوب غرب فرنسا يوم الأحد و28 درجة مئوية في باريس، قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، ميتيو فرانس، إن متوسط ​​درجة الحرارة لشهر سبتمبر كان 21.5 درجة مئوية، أي ما بين 3.5 درجة مئوية و3.6 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة 1991-2020.

سبتمبر الأكثر سخونة

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية كريستين بيرن، في تصريحات لصحيفة الجارديان، إن هذا جعله أكثر سبتمبر حرارة- بأكثر من درجة مئوية- منذ بدء التسجيل في عام 1900، مضيفة أنه في العديد من المناطق، تجاوز الانحراف عن متوسط ​​سبتمبر خلال العقود الثلاثة الماضية 4 درجات مئوية، وأحيانًا 6 درجات مئوية.

وقالت وكالة ميتيو فرانس إنه تم تحطيم "عدد كبير" من الأرقام القياسية الشهرية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر "استثنائي"، حيث كان متوسط ​​درجة الحرارة أعلى مما كان عليه في يوليو وأغسطس، وتم إصدار تنبيهات بشأن موجة الحر في سبتمبر لأول مرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الألماني، DWD، إن شهر سبتمبر الماضي كان الأكثر سخونة منذ بدء السجلات الألمانية، أي أعلى بنحو 4 درجات مئوية عن خط الأساس للفترة 1961-1990، في حين أن متوسط ​​درجة الحرارة في بلجيكا البالغ 19 درجة مئوية كان أيضًا أكثر دفئًا بنحو 4 درجات مئوية عن المعتاد.

وقال ديفيد دهيناو من المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية: "هنا أيضًا، كان سبتمبر أكثر حرارة من يوليو وأغسطس، وهو ما لم يحدث منذ عام 1961.

تابع: "لم تشهد بلجيكا شهر سبتمبر بهذا القدر من الدفء من قبل".

وأعلن معهد الطقس البولندي أيضًا أن درجات الحرارة في سبتمبر كانت أعلى بمقدار 3.6 درجة مئوية عن المتوسط، وهي الأكثر سخونة خلال الشهر منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 100 عام، كما فعلت السلطات في النمسا وسويسرا.