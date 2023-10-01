بتحية العلم والسلام الوطني.. جامعة سوهاج تبدأ عامها الدراسي الجديد

نظمت جامعة سوهاج بانوراما استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي 2023-2024، والتي بدأت بمراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني، بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كلًا من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حرصت علي تنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى لخلق جو من السعادة والبهجة، موضحًا أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسى، والتأكيد على توفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، إلى جانب توفير بيئة أكاديمية علي أعلي مستويات من الجودة، بهدف تخريج جيلًا مبدعًا بعقول واعية ومستنيرة قادرة على حمل لواء التنمية والنهضة لوطننا الغالي مصر، وذلك في ظل ماتبذله الدولة المصرية من جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها.

ووجه الدكتور عبدالناصر يس خلال مشاركته بمراسم تحية العلم التهنئة للطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، داعيًا جميع الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، وأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها، متمنيًا إكتمال العام الدراسي دون وجود أي معوقات في ظل وجود شباب حريص وواعي بمصلحة بلاده.

وأشاد الدكتور خالد عمران خلال مشاركته بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة بمشاركة الطلاب، داعيًا الطلاب بضرورة الالتزام والاجتهاد خلال المرحلة الجامعية من أجل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف صبري إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أن بانوراما الأنشطة الطلابية بدأت اليوم بمراسم تحية العلم ثم عرض عدة فقرات غنائية أداها كورال الجامعة، مضيفًا أن نواب رئيس الجامعة قد تفقدوا بانوراما الأنشطة الطلابية والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب المركزية لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنفذها الإدارة وكيفية الاشتراك بها.