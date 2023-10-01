الرئيس السيسى: "المترو مبيجبش تكاليف تشغيله ومش هضحك عليكم بالكلام عشان الانتخابات"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطوط المترو والسكك الحديدية تعتبر أرصدة مصر وأصولا للدولة تقدر بـ200 و300 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": "لو خفضت سعر التذكرة تبقى بتضيع الأصل، ولو أنا مستثمر أجنبي وحبيت آخد المترو أشغله وأكسب منه مش هاخده منك".

ولفت إلى أن التجربة السابقة في تشغيل المترو والحفاظ على سعر التذكرة دون رفع، أدى إلى أن خط حلوان كان محتاج 25 مليار جنيه لرفع كفاءته، مردفا: "المترو مبيجبش تكاليف تشغيله".

وأردف الرئيس: “سعر تذكرة المترو محل نقاش وخوف من المسئولين والحكومة، فرحانين إنكم افتتحتوها وجميلة ولا المهم تفضل جميلة، التشغيل لازم يكون اقتصادي، ومش هنضحك على بعض علشان داخلين على انتخابات”.

وختم: "الكلام ده بتقوله وانت داخل انتخابات؟ عايزين دولة ولا عايزين أي حاجة؟ ونضحك على بعض؟ لو عايزين دولة التريليون جنيه الذي أنفق في السكة الحديد يجب أن يجيب تريليون و10، القطار السريع كلف 25 مليار دولار، لو قلت لمستثمر خده، هيقول والتسعير، لو قلت مقدرش هيقول خلهولك، تبقى أنت ملتزم تشغله وتعمله إحلال وصيانة وتدفع قرض الـ25 مليار دولار".