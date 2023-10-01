الأحد 01 أكتوبر 2023
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كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل تحتفل بختام الأنشطة الصيفية

جريدة الدستور

احتفلت كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل في ختام الأنشطة الصيفية لعام ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة.

كما شارك الأب بطرس صبره الكرملي، والشماس ميلاد حيث تضمن الحفل الختامي الفقرات التالية: الترانيم الروحية، العروض المسرحية الهادفة، الأوقات الترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، والخريجين.

وقدم الأب بطرس كلمة لأبناء وبنات المرحلتين الإعدادية والثانوية حول "التسامح والغفران"، كما تمنى الأب الراعي التوفيق، والنجاح لجميع الخريجين، مقدمًا الشكر للقائمين على حفل ختام الأنشطة الصيفية.

ونظمت كنائس عزبة النخل القبطية الأرثوذكسية للقاء الأول لخدام وخادمات كنائس القطاع تحت عنوان "هل تخدمني أنا؟؟"، صباح اليوم، في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة عزبة النخل، وشارك فيه عدد كبير من الآباء كهنة كنائس القطاع.

وتضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرة ألقاها الأب القمص بولس چورچ كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكليوباترا بعنوان "ماذا يريد المسيح من الخادم المسيحي"، ومحاضرة ألقاها المكرس فايز سدراك الأستاذ بالكلية الإكليريكية بعنوان "سفر إشعياء النبي وخدمته".

من جهة أخرى، صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات بالمنيا القداس الإلهي لعيد الصليب المجيد، في كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس بمنطقة شلبي بالمنيا وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح خمسة من الشمامسة كهنة عموم للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس عماد فخري عجيب كاهنًا جديدًا باسم القس متاؤوس.

- الشماس مكاريوس حنا ناشد كاهنًا جديدًا باسم القس يوليوس.

- الشماس مينا حنا سامي كاهنًا جديدًا باسم القس أغابيوس.

- الشماس صموئيل داود لبيب كاهنًا جديدًا باسم القس بستافروس.

- الشماس صموئيل عبيد حبيب كاهنًا جديدًا باسم القس أغناطيوس.

كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل ختام الأنشطة الصيفية لعام ٢٠٢٣ الأب يوحنا سعد راعي الكنيسة

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