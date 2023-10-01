البابا تواضروس يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة

استقبل البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، السفير ألبارو إيرانثو سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، في المقر البابوي بالقاهرة.

وقدم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وانتشارها حول العالم ووجودها في إسبانيا، كما أشار إلى دور الكنيسة الروحي والاجتماعي.

وأكد السفير إيرانثو، اهتمام إسبانيا بالسلام والتسامح وأنها تنبذ الكراهية وأعمال العنف.

وقدم الشكر لقداسة البابا على حكمته ودوره الفعال ودور الكنيسة القبطية في الحفاظ على سلام الوطن والتعايش السلمي.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني عشية عيد الصليب المجيد بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول والآباء الرسل، بمنطقة العوايد بالإسكندرية، وذلك قبل بدء اجتماعه الأسبوعي لقداسته والذي عقده في الكنيسة ذاتها.

وقدم قداسته التهنئة لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الصليب الذي احتفلت به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام.

بينما أقيم بالمقر البابوي بالقاهرة الاجتماع السنوي لقداسة البابا تواضروس الثاني مع الآباء الأساقفة العموم في مناطق القاهرة الرعوية، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي بكنائس القاهرة وقطاعاتها الرعوية.

واطمأن قداسة البابا خلال الاجتماع على أحوال الخدمة، كما تمت مناقشة عدد من الملفات أهمها بعض المشروعات الخدمية الجديدة، والمشروع الجديد للمقابر المزمع الإعلان عنه مطلع العام المقبل، إلى جانب عدد من الموضوعات الرعوية الأخرى.

وجرت كذلك مناقشة موضوع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وايضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اللجنة البابوية المشرفة على إدارة إيبارشية الدول الإسكندنافية والمكونة من: القمص أرسانيوس برسوم والقمص شنودة يونان والقس يوسف جبران

حيث قدموا تقارير روحية وإدارية ومالية بخصوص كنائس الإيبارشية ومشروعاتها، وتمت مناقشة بعض الموضوعات المرتبطة بالخدمة الرعوية للآباء الكهنة بالإيبارشية والتي تحتاج عدة انتدابات لآباء كهنة ورهبان.

جدير بالذكر أن نيافة الأسقف الأنبا أباكير يقضي فترة خلوة بعيدًا عن الإيبارشية، كما أنه تم إنهاء صلاحيات الأب الكاهن الوكيل وصارت اللجنة البابوية هي المسؤولة عن الإيبارشية تحت إشراف قداسة البابا، وتقوم بتنفيذ تعليمات قداسته، وتقديم تقارير دورية عن خدمة الإيبارشية، وترتيب شؤونها.

ودعا لهم قداسة البابا بالتوفيق والحكمة في مباشرة مسؤولياتهم.