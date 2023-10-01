الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، السفير ألبارو إيرانثو سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، في المقر البابوي بالقاهرة.

وقدم قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وانتشارها حول العالم ووجودها في إسبانيا، كما أشار إلى دور الكنيسة الروحي والاجتماعي.

وأكد السفير إيرانثو، اهتمام إسبانيا بالسلام والتسامح وأنها تنبذ الكراهية وأعمال العنف.

وقدم الشكر لقداسة البابا على حكمته ودوره الفعال ودور الكنيسة القبطية في الحفاظ على سلام الوطن والتعايش السلمي.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني  عشية عيد الصليب المجيد بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول والآباء الرسل، بمنطقة العوايد بالإسكندرية، وذلك قبل بدء اجتماعه الأسبوعي لقداسته والذي عقده في الكنيسة ذاتها.

وقدم قداسته التهنئة لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الصليب الذي احتفلت به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام.

بينما أقيم بالمقر البابوي بالقاهرة الاجتماع السنوي لقداسة البابا تواضروس الثاني مع الآباء الأساقفة العموم في مناطق القاهرة الرعوية، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي بكنائس القاهرة وقطاعاتها الرعوية.
واطمأن قداسة البابا خلال الاجتماع على أحوال الخدمة، كما تمت مناقشة عدد من الملفات أهمها بعض المشروعات الخدمية الجديدة، والمشروع الجديد للمقابر المزمع الإعلان عنه مطلع العام المقبل، إلى جانب عدد من الموضوعات الرعوية الأخرى. 
وجرت كذلك مناقشة موضوع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وايضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة،  اللجنة البابوية المشرفة على إدارة إيبارشية الدول الإسكندنافية والمكونة من: القمص أرسانيوس برسوم والقمص شنودة يونان والقس يوسف جبران

حيث قدموا تقارير روحية وإدارية ومالية بخصوص كنائس الإيبارشية ومشروعاتها، وتمت مناقشة بعض الموضوعات المرتبطة بالخدمة الرعوية للآباء الكهنة بالإيبارشية والتي تحتاج عدة انتدابات لآباء كهنة ورهبان.

جدير بالذكر أن نيافة الأسقف الأنبا أباكير يقضي فترة خلوة بعيدًا عن الإيبارشية، كما أنه تم إنهاء صلاحيات الأب الكاهن الوكيل وصارت اللجنة البابوية هي المسؤولة عن الإيبارشية تحت إشراف قداسة البابا، وتقوم بتنفيذ تعليمات قداسته، وتقديم تقارير دورية عن خدمة الإيبارشية، وترتيب شؤونها.

ودعا لهم قداسة البابا بالتوفيق والحكمة في مباشرة مسؤولياتهم.

البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس اسة البابا تواضروس الثاني البابا البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك

مواد متعلقة

الاحتفال بمرور عام على تجليس المطران شامي على النيابة البطريركية بمصر والسودان

وفد الكنيسة الكاثوليكية يشارك في الاحتفال المئوي لتأسيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة

الكاثوليك في مصر يحتفلون بذكرى الطوباوي لويجي مونتي

الكاثوليكية تنظم اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع لعام 2023

أجندة فعاليات كنيسة الروم الأرثوذكس في باريتريا

اليوم.. "اللاتينية" تحتفل بذكرى القدّيس هيرونيمُس الكاهن ومعلّم الكنيسة

يُبطل الأسحار وأعمال الشياطين.. تعرف على استعمالات الصليب في الكنيسة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار غريغوريوس أسقف أرمينيا ورفقته الشهداء

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

الخط الثالث للمترو يستعد لإطلاق خدمة السكوتر فى 4 محطات

تقرير: الاتحاد الإنجليزى يقرر معاقبة ليفربول بعد لقاء توتنهام

الأهلى يضمن المستوى الأول.. وبيراميدز فى المستوى الثانى بقرعة دور المجموعات بدورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

أحمد أبوالمحاسن

الحياد فى زمن الانتخابات خيانة

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية