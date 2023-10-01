الأهلي يضمن المستوى الأول.. وبيراميدز في المستوى الثاني بقرعة دور المجموعات بدوري الأبطال

تترقب الجماهير في القارة السمراء، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024) والتي ستجرى خلال الشهر الحالي.

وضمن 11 فريقًا حتى الآن، مقاعدهم في دور المجموعات لدوري الأبطال، وهم الأهلي، بيراميدز، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، يانج أفريكانز التنزاني، النجم الساحلي التونسي، جوانينج جالاكسي، ميدياما الغاني.

وكان الأهلي، قد تأهل لدور المجموعات، عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي، بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي دور الـ 32 للبطولة، بينما تأهل بيراميدز للدور ذاته، عقب فوزه إيابًا على ضيفه الجيش الرواندي، بستة أهداف مقابل هدف، بعد التعادل سلبيًا دون أهداف، في لقاء الذهاب.

موقف الأهلي وبيراميدز في قرعة دور المجموعات

ضمن الأهلي، تواجده في المستوى الأول بقرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، بحكم تصدره لتصنيف الأندية الإفريقية خلال المواسم الخمس الأخيرة.

ويتواجد إلى جانب الأهلي، في المستوى الأول، كل من الوداد البيضاوي المغربي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

وضمن بيراميدز، التواجد في المستوى الثاني بالقرعة، وفقًا لنتائجه في السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.

مباريات إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال

الأحد 1 أكتوبر

سيمبا التنزاني X باور ديناموز الزامبي

آسيك ميموزا الإيفواري X الأهلي بنغازي الليبي

نواذيبو الموريتاني X ريال باماكو المالي

الهلال السوداني X أول أغسطس الأنجولي

الإثنين 2 أكتوبر

شباب بلوزداد الجزائري X بو رينجرز السيراليوني