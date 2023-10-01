الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة استعدادًا لختام بطولة الجمهورية للشركات

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

شملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، حيث أشار المحافظ، إلى أن بطولة الجمهورية للشركات  شملت مسابقات متنوعة تصل لـ137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، وذلك لمتابعة سير العمل في  تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، والعميد إسلام بهنساوي مدير المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة
IMG-20231001-WA0220
IMG-20231001-WA0220
دوري الشركات محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد وزير الشباب والرياضة مسابقة

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