وزير الإسكان: ارتفاع تغطية خدمات الصرف الصحى من 50% إلى 67%

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي شهدت انخفاضًا قويًا خلال السنوات الماضية وخصوصًا قبل عام 2014، وكانت هناك مجموعة من التحديات الرئيسية في ملف التنمية.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن نسبة تغطية الصرف الصحي في مصر كانت بنسبة 50% وارتفعت إلى 67%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف كانت 12% ووصلت إلى 43% دون إضافة ما تم إنجازه في مبادرة "حياة كريمة".

ولفت إلى أن تحسين ورفع كفاءة خدمة مياه الشرب، حيث كانت نسبة تغطية مياه الشرب عام 2014، 97% وفي 2023 أصبحت 98.7%.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

ويشهد اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.