استقبال بعثة سباحة الزعانف بالورود عقب التتويج ببطولة العالم بصربيا

عادت بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف اليوم من صربيا بعد الحصول على المركز الأول في ترتيب جدول الميداليات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار التي أقيمت خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلجراد بصربيا برصيد 30 ميدالية متنوعة.

وتم استقبال البعثة بالورود في مطار برج العرب صباح اليوم احتفالا بتصدر المنتخب المصري جدول ميداليات البطولة برصيد 30 ميدالية بواقع 12 ذهبية و9 فضيات و9 برونزيات.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد تقدم بالتهنئة إلي بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف بعد تصدر جدول ترتيب وميداليات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة بمدينة بلغراد بصربيا.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات منتخب مصر مؤكدا أن هذه النتائج استمرارا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الاونة الأخيرة فى ظل ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم وتطور ودعم كبير من القيادة السياسية.

ومن جانبه عبر سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي عن سعادته بالنتيجة التي حققها الفراعنة مؤكدا أن هذا الانجاز لم يتحقق من قبل ويضاف لانجازات الرياضة المصرية التي تشهد تطور كبير مع اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية لها.

وتصدرت مصر جدول ترتيب البطولة في إنجاز جديد للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي، وذلك ب 30 ميدالية بواقع 12 ذهبية و9 فضيات و9 برونزيات.

وتوج باللقب العالمي والميداليات الذهبية وهم: ملك شريف سعيد، ميداليتين، (سيدات 1 كم مونو، و150 متر مونو)، ندى مجدي ابو مسلم (سيدات 5 كم مونو)، مروان أحمد العمراوي (رجال 1 كم مزدوجة)، غادة محمد وردة (ناشئات 150 متر مونو)، حسن محمد عادل (ناشئين 1 كم مونو)، مهاب ايهاب حلمي، ميداليتين (ناشئين 5 كم مونو، و150 متر مونو)، محمد طاهر علام 3 ميداليات (ناشئين 1 كم مزدوجة، و3 كم مزدوجة، و150 متر مزدوجة)، 4*1 كم مونو تتابع مختلط كبار بالفريق المكون من: مروان أحمد العمراوي، أدهم أحمد محمد فؤاد، ونبيلة حسن اسماعيل، وملك شريف سعيد.

وحصد الميداليات الفضية كل من: جميلة علي صابر (سيدات 1 كم مونو)، مروان العمراوي (رجال 3 كم مزدوجة)، جودي رضا محمد (ناشئات 1 كم مونو)، غادة محمد وردة (ناشئات 5 كم مونو)، أحمد عمرو ماضي ميداليتين (ناشئين 1 كم مونو، و5 كم مونو)، عمر طاهر علام 3 ميداليات (1 كم مزدوجة، و3 كم مزدوجة، و150 متر مزدوجة).

فيما احرز الميداليات البرونزية: جميلة علي صابر (سيدات 150 متر مونو)، ندى مجدي أبو مسلم (سيدات 1 كم مونو)، نبيلة حسن إسماعيل (سيدات 1 كم مونو)، جودي رضا محمد ميداليتين (ناشئات 5 كم مونو، و150 متر مونو)، غادة محمد ورده (ناشئات 1 كم مونو)، حسن محمد عادل (ناشئين 5 كم مونو)، مهاب إيهاب حلمي (ناشئين 1 كم مونو)، 4*1 كم مونو تتابع مختلط ناشئين بالفريق المكون من: محمد طاهر علام، ومهاب إيهاب حلمي، وغادة محمد وردة، ونبيلة حسن إسماعيل.

وشهدت البطولة مشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة وخاضت مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحا بواقع 8 سيدات و10 رجال.