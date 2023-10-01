الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل أول "تعليم بورسعيد" تتفقد مدارس الحي الإماراتي في أول أيام العام الدراسي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة التربية والتعليم، صباح اليوم مدارس الحي الإماراتي، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد بصحبة محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

وكيل أول الوزارة تتفقد مدارس الحي الإماراتي في أول أيام العام الدراسي الجديد

 

وشملت الجولة التفقدية مدارس الرسوة الأساسية والشهيد محمد الحسيني الابتدائية حيث تفقدت قاعات رياض الأطفال معربة عن سعادتها بكثافة حضور الأطفال منذ اليوم الأول للعام الدراسي 2023 - 2024، كما التقت العديد من أولياء الأمور للاستماع لمقترحاتهم.

وأوصت وكيل أول الوزارة، بضرورة تنظيم مواعيد الانصراف الخاصة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد الحسيني منعا لتكدس أولياء الأمور وحفاظا على الأطفال، لافتة إلى أن هناك نشاطا يوميا مكثفا لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.

 

 

محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة علي مبارك الابتدائية ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي الزهور


كما شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة علي مبارك الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي الزهور،  وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات التعليم، والدكتور هشام أمين مساعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم على الجهوظ المبذولة في إثراء العملية التعليمية.

 

وتابع محافظ بورسعيد انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة إبراهيم الرفاعي، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشددا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

كما تفقد محافظ بورسعيد، عددا من الفصول داخل المدارس المذكورة، موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

وشهدت مدارس محافظة بورسعيد اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 إقبالا كبيرًا من طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وذلك بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث استقبلتهم مدارسهم بالترحاب اللائق بهم.

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تربية وتعليم محافظ بورسعيد العام الدراسى الجديد العملية التعليمية بورسعيد

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