حزب "مصر أكتوبر": مؤتمر "حكاية وطن" كشف حجم الإنجازات خلال السنوات الماضية

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب "مصر أكتوبر"، بمؤتمر " حكاية وطن" الذي عُقِدَ أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر لمدة 3 أيام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأكد" الباز" في بيانٍ له اليوم، أن مؤتمر "حكاية وطن" كشف حجم الإنجازات التي نُفِذَت على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدًا أن الإحصائيات والأرقام التي جاءت في المؤتمر تثبت حجم الأعمال التي نفذت لتحقيق رؤية مصر 2030.

تفعيل المشاركة المجتمعية

وأوضح أن مؤتمر "حكاية وطن" يؤكد حرص الدولة على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين وبالأخص خاصة الشباب، فضلًَا عن توضيح جهود الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مؤتمر "حكاية وطن" يساعد على توفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي، جاءت قوية وحملت رسائل عديدة ومهمة، ومن بينها أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، تفاصيل التطورات والقفزات غير المسبوقة التي جعلت من مصر وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركزًا إقليمًيا لتداول البترول والغاز الطبيعي، وخطواتها نحو تعظيم إنتاج المشتقات البترولية.

وأوضح كيف اجتذب القطاع شركات عالمية لأول مرة لضخ استثمارات بكل مجالات الصناعة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج بترولي وبحث وتنقيب واستغلال تعديني وبتروكيماويات وتكرير وكيف نجح التحدي في تحقيق مرونة العمل والوفاء بالاحتياجات ونقل القطاع من مشارك في الأزمات قبل 2014 لمصدر فخر وقصص نجاح.