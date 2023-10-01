الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب سقط من قطار بمزلقان فى الشرقية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته في حادث سقوطه من القطار بالقرب من مزلقان سعد متولى بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول "محمد. أ"، 31 سنة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته، إثر سقوطه من القطار ناحية مزلقان متولى سعد، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف بالمخ.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الشرقية مزلقان سعد متولى حفظ الموتى نزيف بالمخ

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