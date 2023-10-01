إخماد حريق شقة سكنية في نطاق الجمارك بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة بحري رأس التين بنطاق حي الجمرك.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بلاغ باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة رأس التين متفرع من شارع صفر بنطاق قسم شرطة الجمرك.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من قسم شرطة الجمرك، ورجال الحماية المدنية، وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف توجهوا إلى موقع البلاغ فى العقار الكائن.

وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بين المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.