عاجل.. ليبيا تعلن حالة الطوارئ تحسبًا للسيول المتوقعة بالجنوب

أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، عن حالة الطوارئ القصوى بجميع فروعها، على خلفية تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان سيول بالمنطقة الجنوبية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن إعلانها حالة الطوارئ القصوى يأتي تحسبًا لأي طارئ قد ينتج عن السيول المتوقعة بالمنطقة الجنوبية خاصة في بلدية غات وما حولها.

وتوقع مركز الأرصاد الجوية تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على "غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون".

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة الطوارئ القصوى بكل فروعه في المنطقة الجنوبية بهدف دعم فرعه في بلديات غات والبركت وتهاله والعوينات واسين وفيوت، وتقديم كل الخدمات الطارئة والعاجلة في مجال الإسعاف والإخلاء إن تطلب الأمر.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع أي أضرار بشرية أو مادية في غات والجنوب الليبي.

وفي رسالة من وزير الدولة لشئون رئيس الحكومة، عادل جمعة، إلى وزير الحكم المحلي ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وجه الدبيبة بالتواصل مع مصلحة الأرصاد الجوية لمتابعة المتغيرات الجوية أولًا بأول، وكذلك التواصل مع عمداء البلديات ومختاري المحلات بمنطقة غات وما جاورها لتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم جراء هطول الأمطار وجريان الأودية.

كما نصت تعليمات الدبيبة على التنسيق مع وزارة الداخلية على إخلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية لمنع أي أضرار بشرية، وتنبيه مالكي المواشي للخروج من مسارات الأودية، وتكليف البلديات بتنظيف مجرى الأودية المتوقع جريانها من أي مخلفات أو عوائق تعيق حركة جريان المياه.

ودعا الدبيبة إلى مخاطبة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات للمباشرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث انقطاعات في الاتصالات، والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء للتأهب وتسخير الإمكانات اللازمة لتفادي حدوث انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة غات والمناطق المجاورة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والأجهزة كافة ذات العلاقة لاتخاذ أي إجراءات.