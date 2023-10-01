الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: المسيرات الأمريكية تخرق بروتوكولات تجنب الاشتباك في سوريا 6 مرات

طائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، عن تسجيل 6 حالات خرق لبروتوكولات تجنب الاشتباك من قبل مسيرات "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" في سوريا.

وقال كوليت: "خلال النهار، تم تسجيل 6 حالات انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك في 9 ديسمبر 2019، بعد أن قامت مسيرات التحالف بـ6 طلعات جوية دون التنسيق مع الجانب الروسي".

وأضاف "في منطقة التنف، تم تسجيل 6 انتهاكات خلال النهار من قبل مقاتلتين من طراز إف-16 ومقاتلتين رافال تابعة للتحالغ، ومن خلال مثل هذه الإجراءات يواصل التحالف خلق ظروف خطيرة قد تؤدي لحوادث طيران".

وأوضح أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت أيضا بدوريات خلال النهار في محافظات حلب والرقة والحسكة.

وتابع "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 هجمات على مواقع للقوات السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

 

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