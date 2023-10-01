أحمد فوله يشكر الرئيس بعد توجيهاته بعلاجه ويؤكد: وجدته أب فى ظهرى

طمأن الكابتن أشرف أحمد زكي، والشهير بأحمد فوله، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، الجمهور على حالته الصحية بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقله لمستشفى المعادي لعلاجه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية cbc: "أنا بخير وكويس والحمد لله لم أكن أحلم أن الرئيس سيهتم بحالتي، ولم أكن أحلم بحجم هذا الاهتمام وربنا مسبب الأسباب وأحمد الله على فضله وكرمه".

ووجه رسالة شكر للرئيس السيسي، على رعايته وتوجيهاته داعيًا له بدوام الصحة، قائلًا “شعرت بأنه يوجد أب في ظهري”.

متابعة وزير الشباب لحالته الصحية

وأضاف، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كان يتواصل معه بنفسه ليطمئن عليه، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن يصل الأمر للرئيس السيسي، مؤكدًا أنه بدأ مرحلة العلاج وتم عمل فحص كامل له وتحاليل شاملة لعمل توازن للجسم.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأخذ وقتًا، موضحًا أنه خضع لعملية لإزالة الكليتين قبل مناشدته للرئيس السيسي.