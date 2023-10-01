محافظ الغربية يقود حملة لمتابعة مواعيد الغلق الشتوية بطنطا

قاد طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة ليلية مفاجئة لرفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، والتي تسبب إعاقة لحركة المارة وللحركة المرورية داخل نطاق حي أول وثان طنطا، كما تفقد التزام المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق الشتوية.

وخلال الجولة، وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، كما شدد المحافظ على الالتزام بخطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المؤسسات الحكومية وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية على أن يراعي عدم التأثير على أمن وسلامة المواطنين والالتزام بخفض الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية المضيئة بكل المراكز والمدن.

رافق المحافظ، خلال جولته، المحاسب ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا.

وعلى صعيد آخر، استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كل المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكل القطاعات بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الغربية، خلال اللقاء، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيري المختلفة، سواء من خلال الجولات الميدانية في المدن والقرى ولمتابعة المشروعات، أو بعقد اللقاءات مع المواطنين، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل مطالب أهالي المحافظة بكل ربوعها، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والبرلماني.

وأشار رحمي، خلال اللقاء، إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، لافتًا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

محافظة الغربية

محافظة الغربية

محافظة الغربية