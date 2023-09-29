ضبط 16 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمحلة الكبرى

شن مفتشي الرقابة التموينية بـ إدارة تموين مركز المحلة الكبرى، حملة مكبرة شملت محلات البقالة والعلف والمبيدات، في إطار جهود الرقابة التموينية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان جودة المنتجات الموجودة في الأسواق، أسفرت هذه الحملة عن تحرير مجموعة من المحاضر بإجمالي عدد 16 محضرًا، تم تصنيفها على النحو التالي:

عدد 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار المتنوعة لمحلات البقالة والعلفة والمبيدات، وهذا يعتبر انتهاكًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

محضر واحد لعدم مزاولة نشاط تاجر تمويني، وهذا يعني أن الشخص المعني لا يمتلك التراخيص اللازمة للقيام بالنشاط التجاري في هذا المجال.

عدد 6 محاضر لـ عدم حمل شهادة صحية، وهذا يعد انتهاكًا للمعايير الصحية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

محضر واحد لبيع بأزيد من السعر الرسمي، وهذا يعرض التجار للمسائلة القانونية نظرًا لارتفاع الأسعار التي تضر المواطنين.

قد تم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقوانين المعمول بها. يعكس ذلك التزام السلطات المعنية بمكافحة التجاوزات والحد من انتهاكات قوانين الرقابة التموينية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات المختصة بزيارة المخابز البلدية في منطقة الإدارة، حيث تم تفتيش بعض أصحاب المخابز وتحرير 8 محاضر إثبات حالة نقص وزن. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الرقابة للتأكد من جودة المنتجات والحفاظ على حقوق المستهلكين.

كما تمت زيارة مخابز الماو التي تنتج خبزًا مرغوبًا للتحقق من مطابقة الأوزان والمواصفات القياسية والقانونية. تهدف هذه الزيارات إلى ضمان تقديم خدمة ممتازة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم كمستهلكين. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المختصة للحفاظ على جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامة المستهلكين.

تموين الغربية