عاجل.. وفاة الأديب السوري خالد خليفة عن عمر يناهز 59 عاما

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الروائي السوري البارز خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما.

ولد خالد خليفة عام 1964 في حلب، وهو روائي وشاعر وكاتب سيناريو.

درس في جامعة حلب وحصل على ليسانس في القانون في عام 1988، يكتب الشعر وهو عضو في المنتدى الأدبي في الجامعة.

كتب خليفة دراما تلفزيونية مثل مسلسل"قوس قزح" و"سيرة آل الجلالي" وبعض الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، والأفلام الروائية الطويلة “فلم باب المقام”.

أسس مع أصدقائه في جامعة حلب مجلة، وألف أول رواية له هي حارس الخديعة ونشرت في عام 1993. أما روايته الثانية هي دفاتر القرباط وعلى أثرها تم تجميد عضويته من قبل اتحاد الكتاب العرب لمدة 4 سنوات بعد أن نشرت الرواية في عام 2000.

13 عاما في كتابة رواية “مديح الكراهية”

وقضى خليفة ثلاثة عشر سنة في كتابة رواية مديح الكراهية، وهي رواية تتكلم عن كيفية تأثر حياة أفراد أسرة سورية بالحرب الدائرة بين النظام السوري والإخوان المسلمون، ونشر فيها ما جرى لجماعة الاخوان في حماة. وقد نشرت في دمشق قبل أن يتم حظرها، ولاحقًا تم إعادة نشرها في بيروت.

وترجمت إبداعات الراحل خالد خليفة إلى اللغات (الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، النرويجية، الإنجليزية، الإسبانية) وغيرها.