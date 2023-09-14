للمرة الثانية.. الروائي خالد خليفة في قائمة "ناشونال بوك أوورد" الطويلة

وصّلت رواية "لم يصل عليهم أحد" للروائي السّوري خالد خليفة إلى القائمة الطويلة لجائزة "ناشونال بوك أوورد" الأمريكية فئة الأدب المترجم لعام 2023، وهو العمل الوحيد لكاتب عربي في القائمة التي ضمت عشرة عناوين أعلنتها المؤسسة الوطنية للكتاب بالولايات المتحدة أمس.

ونُشرت العناوين العشرة في الأصل بسبع لغات مختلفة؛ العربية والهولندية والفرنسية والألمانية والكورية والبرتغالية والإسبانية، وتم اختيارها من بين مجموعة مكونة من 154 كتابًا.

◘ ناشونال بوك أوورد

ضمت لجنة تحكيم الأدب المترجم لهذا العام: جيفري بروك، وآرثر مالكولم ديكسون، وكريستينا رودريغيز، وت.دينيان شاربلي وايتنج، وجيريمي تيانج (الرئيس)، وسيتم الإعلان عن المتأهلين للقائمة القصيرة يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، كما سيتم الكشف عن الفائزين في حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني في 15 نوفمبر 2023.

وتأسست هذه الجائزة للأدب المترجم في 2018 وهي أحدث فئة لجوائز الكتاب الوطنية الأمريكية، ووصل الروائي السوري لقائمتها الطويلة في 2019 عن روايته "الموت عمل شاق"، كما وصلت الروائية السورية سمر يزبك إلى القائمة في عام 2021 عن روايتها "كوكب الطين".

◘ لم يصل عليهم أحد

تدور أحداث رواية "لم يصل عليهم أحد"، التي وصلت إلى قائمة هذا العام، في مدينة حلب، ومما ذكرته دار النشر عن الرواية:"تدور أحداث الرواية على تخوم مدينة حلب حيث فاض العام 1907 نهر جرف عمرا من الحياة الهانئة على ضفتيه. كان الصديقان حنا وزكريا في قلعة الملذات، ونجوا من الطوفان، ولكن لم تنج زوجة حنا ولا طفله، ولا ابن زكريا. لم يعد شيء كما كان قبل الطوفان. يدخل حنا دير الرهبان ويتأمل معنى الحياة والموت. وهذه ليست سوى مصائر صغيرة ضمن مصير أكبر لمدينة عاشت فيضانات وزلازل ومجاعات، واستوعبت تحولات اجتماعية وسياسية ودينية عميقة، ترصدها الرواية، مسكونة بثنائية الحب والموت".

أما رواية خالد خليفة الأخرى التي وصلت إلى قائمة الجائزة الطويلة في وقت سابق وهي "الموت عمل شاق"، فقد صدرت في 2016، وتروي قصة 3 إخوة ينقلون جثة والدهم من ريف دمشق في جنوب سوريا الى قريتهم في ريف حلب شمال سوريا أثناء الحرب الأهلية السورية.