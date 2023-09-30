"أبووردة" يتابع تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى كهرباء الإسماعيلية

تابع المهندس سامى أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية، اليوم السبت، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم على هامش استعدادات الفريق لانطلاق فعاليات دورى المحترفين المرتقب يوم ١٢ أكتوبر المقبل.

وكان فى استقبال رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية فور وصوله مقر النادى عزت إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادى، على خلاف عضو مجلس إدارة النادى وسعد مجدى أمين الصندوق والعاملين بالنادى الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة رئيس الشركة، خاصة أنها تعتبر الأولى منذ تولى الكابتن ياسر الكنانى مسئولية تدريب الفريق وجهازه المعاون.

وطالب رئيس مجلس إدارة النادي المدير الفنى واللاعبين ببذل قصارى جهودهم لتحقيق أفضل النتائج خاصة أنهم يعتبرون سفير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وليس شركة القناة لتوزيع الكهرباء فقط، مؤكدا على تقديم أوجه الرعاية والدعم للمدير الفني والفريق حال تحقيق نتائج مرضية وإيجابية مما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد أن نادى كهرباء الإسماعيلية له مكانة كبيرة باعتباره الواجهة الرياضية للعاملين وأسرهم بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لافتا إلى أنه وجه مجلس إدارة النادى الاهتمام بباقى الألعاب الفردية والجماعية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الرياضة والرياضيين لما لها من أهمية كبيرة.

وفى نهاية كلمته، حرص رئيس الشركة على التقاط صور تذكارية مع الجهاز الفني واللاعبين فى وجود أعضاء مجلس إدارة النادى وشريف عابدين مدير عام العلاقات العامة بالشركة الذى يبذل قصارى جهده فى تذليل أى عقبات تواجه المنظومة الرياضية بنادى كهرباء الإسماعيلية.