بـ 3 ملايين مشاهدة.. "ميدلى" ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسى" يتصدر الترند

تواصل المطربة أصالة نجاحها بميدلي أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية “لحقت نفسي”، والذي طرحته الأيام الماضية محققا 3 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام من طرحه، كما انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة.

وتضمن الميدلي مقاطع صغيرة من أغنيات الجزء الأول لألبوم أصالة الجديد الذي يحمل اسم “لحقت نفسي” والمقرر طرحه اليوم الأحد عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتطرح أصالة ألبوم "لحقت نفسي" على جزأين، ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية، وصورت النجمة أصالة جميع أغنيات الجزء الأول من الألبوم على طريقة الفيديو كليب في تجربة جديدة لها ومختلفة وتحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وروجت أصالة لأبوم "لحقت نفسي" بشكل مختلف من خلال حذفها لجميع صورها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" ونشرت صور بوسترات الألبوم فقط.

وكتبت أصالة لجمهورها في منشور لها: "بقدّملكم لكم كلّ الأوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دءوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر.. أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم.. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كلّ صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن".

وأضافت: "بدّي أشكر كل صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستّة اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف وشكرًا لأخي وسندي أنوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكّر لي".

وتابعت: "الموسيقى وطن رح ننضم إله أنتوا وأنا لنسمع نفس الحكاية بذات الوقت.. ما بخفيكم خايفة وكأنًي أوّل مرة رح قدّم لكم أغاني.. كتير تعلّقت بكل أغنيه غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكلّ مرّة كنت عم دوّر على ست أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّلي أوقاتكم حلوة".

حفل أصالة بالإمارات

من جهة أخرى، تستعد كل من النجمة السورية أصالة نصري والنجمة الإماراتية أحلام الشامسي لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة أحد المسارح الضخمة بمنطقة "سيتي ووك" في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور.