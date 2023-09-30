الرئيس السيسى: "أوعوا تداروا وشكم منى يا مصريين الغلبان له زى ما ليا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حقل ظهر لولم يتم اكتشافه لكنا وقعنا في أزمة كبيرة، فالبترول الذي يتم شرائه بالدولار ليس قليلًا لكي يكفي 10 ملايين سيارة بمصر.

وأضاف في كلمته خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": "أوعوا تداروا وشكم مني يا مصريين دا بترولكم وبتاع مصر، ولنا فيها كلنا زي بعض الغلبان له فيها زيي وعليه اللي عليا، والنهاردة لو دخلنا محطة بنزين ولم نجد وقود نمسك في وزير البترول والحكومة".

تداعيات أزمة وقف الاكتشافات البترولية

ولفت إلى ما حدث من تداعيات أزمة توقف الشركات عن الاستثمار والاكتشافات البترولية وتراجع الإنتاج، مؤكدًا أن الشراء يكون بالدولار ولكنه لا يوجد.

وأكد أن المحطات الموجودة 59 ألف ميجا وليس لدينا مشكلة في الإنتاج، مشيرًا إلى أن الأزمة في الكهرباء ليست في الإنتاج ولكن في النقل ومحطات التحكم والتي أقمنا منها 6 ويتبقى 12 محطة.