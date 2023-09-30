"شاكر": أنفقنا 116 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الكهرباء تسير وفق للخطة الزمنية الموضوعة لكل مشروع.

وأضاف خلال كلمته في جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أن هناك اهتماما كبيرا بشبكة النقل مع توفير القدرات الإنتاجية العالية.

وأشار إلى أن هناك ثقة كبير عالميًا في قدرة مصر بانتاج طاقة نظيفة، متابعًا:" أنفقنا 116 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وعملنا علي خفض معدلات الفقد في التيار خلال النقل".

وأوضح محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطوير الشبكة يؤهلنا للربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكدًا أن 135 مليار جنيه استثمارات في شبكة توزيع الطاقة.