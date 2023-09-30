وزير الكهرباء: وفرنا 20% من استهلاك الوقود فى المحطات الحديثة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توجيهات الرئيس السيسي في ملف الكهرباء لأنه ملف أمن قومي.

وأضاف خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أن الرئيس السيسي حصل على أسعار في تنفيذ محطات سيمنس لم نحصل عليها من قبل.

وأشار إلى أنه تمت مضاعفة الإنتاج إلى 30 ألف ميجا وات من القدرات إلى الشبكة القومية، موضحًا أنه تم رفع الخطوط الهوائية بكابلات أرضية في المناطق الحرجة والصحراوية.

وأكد أنه تم توفير استهلاك الوقود من خلال المحطات عالية التقنية، وتوفير 20% من استهلاك الوقود في المحطات الحديثة.