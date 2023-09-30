السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الكهرباء: وفرنا 20% من استهلاك الوقود فى المحطات الحديثة

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توجيهات الرئيس السيسي في ملف الكهرباء لأنه ملف أمن قومي.

وأضاف خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أن الرئيس السيسي حصل على أسعار في تنفيذ محطات سيمنس لم نحصل عليها من قبل.

وأشار إلى أنه تمت مضاعفة الإنتاج إلى 30 ألف ميجا وات من القدرات إلى الشبكة القومية، موضحًا أنه تم رفع الخطوط الهوائية بكابلات أرضية في المناطق الحرجة والصحراوية.

وأكد أنه تم توفير استهلاك الوقود من خلال المحطات عالية التقنية، وتوفير 20% من استهلاك الوقود في المحطات الحديثة.

الرئيس السيسي وزير الكهرباء محمد شاكر بين الرؤية والإنجاز

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