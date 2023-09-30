حكاية وطن.. مصر تستعيد دورها الريادي في أفريقيا وتنفذ مشروعات تنموية

نجحت مصر خلال الفترة الماضية فـي اسـتعادة دورهـا الريادي علـى المستوى الإفريقي، من خلال دورها الفعال في أزمات القارة السمراء ومنها الأزمة السودانية وغيرها.

الدور المصري في الأزمة السودانية

كان الدور المصري الفعال بداية مـن دعـم الحراك السياسـي حتـى التوصل لإعلان الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلـس السـيادة السوداني بمكونيه المدني والعسكري، إلـى الـدور المصري في مرحلـة ما بعد اندلاع الحرب الأهلية الـذي ركز على التوسط بين طرفي النزاع، وحشد الجهود الإقليمية والدولية للضغط عليهما لوقف الصراع والوصول إلـى تسوية سياسية وسلمية للأزمة.

تنفيذ المشروعات التنموية في القارة السمراء

كما نفذت مصر العديد مـن المشروعات التنموية فـي القارة الإفريقية حيث تم افتتـاح المرحلـة الأولي مـن مشـروع سـد ومحطـة جوليـوس نيريـري الكهرومائيـة بتنزانيـا، وتشـغيل سـد روفيجـي بتنزانيـا، والعمل علي مشـروع الربط المائي "الإسكندرية- فكتوريا"، الـذي يهدف إلي الربط الملاحي بين بحيـرة فكتوريا والبحر المتوسـط لخدمة دول حوض النيل، إلى جانب مشـروعات الربط الكهربائي ضمن مبادرة تدشين المبادرة الإفريقية للطاقـة المتجددة 2015، واستغلال طاقات إفريقيا النظيفة التي تقـدر بنحو 40% من إمكانيات العالم.

التعاون العسكري بين مصر والقارة السمراء

وعلى الصعيد العسكري، عقدت مصر اتفاقيات تعاون وتدريبات أمنية وعسكرية مشتركة مع السودان، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجيبوتي، فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وحماية سـاحل البحر الأحمر، وتـم كذلك إقرار معاهدة إنشـاء تجمع دول الساحل والصحراء، للعمل على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.

كما تقدمت مصر باقتراح حول إنشـاء قـوة إفريقية لمكافحة الإرهاب، واستضافت اجتمـاع رؤساء أركان جيوش دول الساحل الخمس موريتانيا، مالي، النيجر، تشـاد، وبوركينافاسو في فبراير 2020 .

مشاركة مصرية في القمم الإفريقية

كما شاركت مصر فـي القمم الإفريقية والدولية الخاصة بإفريقيا مـن أجـل زيادة التعاون وتحقيق الصالح للقارة من خلال ربط دولها ببعضها، وبالقارة الأوروبية وخدمة أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة إفريقيـا 2063 عن طريق الترويج لدخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، وإنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، إذ دعت مصر الصندوق لدعم جهـود مكافحة فيروس كورونا فـي القارة وتبعاته السـلبية على اقتصاد إفريقيا، والمشاركة فـي مؤتمـر اقتصادات إفريقيا باريـس 2021.