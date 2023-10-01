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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/10/1 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 /10 /2023 في البنوك المصرية.. استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 1 /10 /2023 في البنوك المصرية

تم تسجيل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري بحوالي 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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 وقد عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بسعر الدولار اليوم الأحد 1 /10 /2023 في البنوك المصرية، فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 كما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار اليوم الأحد 1 /10 /2023 في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في حين سجل في المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك العقاري المصري العربي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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