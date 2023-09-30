السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القصاص: يجب إدراك قيمة الدولة لأن الاستقرار هو سبيل التنمية

أكرم القصاص
أكرم القصاص

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، على كلمة الرئيس السيسي، اليوم خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه بجانب العرض المهم من جانب الحكومة اليوم والذي كان ملئ بالتفاصيل، فإن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة جدًا ربما أخطرها وأهمها عن الانتخابات، موضحًا أن الجميع لا بد أن يكون مدرك لقيمة الدولة وأن من يريد أن يحكم الدولة لا يخربها بعد تضحيات أبناء الدولة من الجيش والشرطة في سبيل استقرار وأمان الدولة، لأن استقرار الدولة سبيل التنمية.

وأشار إلى أن كل ما كان يدور خلال السنوات الماضية ليفقد الشعب المصري الثقة في نفسه، والتشويش على دور الدولة، موضحًا أن الموضوع ليس سلطة وإنما تبادل وجهات النظر وحوار بين كل فئات المجتمع.

وأكد أنه لا يجحد أحد حجم الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، من تحول الصحراء لعاصمة إدارية جديدة، ومدينة العلمين بعد أن كانت حقل للألغام، وتحول الصحراء إلى مكان للاستثمارات.

الرؤية والإنجاز أكرم القصاص فضائية الحياة الحياة اليوم

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