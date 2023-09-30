قبل طرحه غدا.. تفاصيل الجزء الأول من ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"

تستعد النجمة أصالة نصري لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية “لحقت نفسي” غدا الأحد، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تفاصيل أغنيات ألبوم أصالة الجديد “لحقت نفسي”

وتطرح أصالة ألبوم “لحقت نفسي” على جزأين ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات متنوعة باللهجة المصرية وهم كل من:

أغنية فوق (من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمند ياسر).

أغنية الأخبار الحلوة (من كلمات الشاعر الغنائي محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).

أغنية رجل مثالي (من كلمات الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).

أغنية مارس إبريل (من كلمات الشاعر الغنائي عليم، وألحان نور عز العرب، توزيع موسيقي أحمد المغربي).

لما بنتجاهل (من كلمات الشاعر الغنائي محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر)

مانجا (من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي توما).

وصورت النجمة أصالة جميع أغنيات الجزء الأول من الألبوم على طريقة الفيديو كليب في تجربة جديدة لها ومختلفة وتحمل العديد من المفاجئات للجمهور.

وطرحت أصالة مقطع فيديو بعنوان "لحقت نفسي" يضم ميدلي لأغنيات الألبوم واستطاعت من خلاله تصدر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وحصدت مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها محتلة المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة.

أصالة وأحلام تجتمعان فى حفل غنائى واحد فى دبى.. 15 ديسمبر

تستعد كل من النجمة السورية أصالة نصري والنجمة الإماراتية أحلام الشامسي لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة أحد المسارح الضخمة بمنطقة "سيتي ووك" في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور.