بحوزته قاذف قنابل وتليسكوب.. حبس أخطر تاجر سلاح فى إدفو

أقر أخطر تاجر سلاح في أسوان، أمام جهات التحقيق بحيازته أسلحة نارية ثقيلة، وذلك عقب القبض عليه بعد هروبه من إدفو إلى الإسكندرية، بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار.

وأضاف أنه يقوم ببيع تلك الأسلحة من بينها قاذف قنابل وقنابل يدوية إلى عملائه مقابل الاتفاق على مبالغ مالية معينة، وقد أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بأسوان في ضبط سيارة ملاكى قيادة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو لاذ هاربًا حال ضبطه.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4 رشاش، 8 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، وحدة قاذف قنابل، 2 طبنجة، 2 قنبلة يدوية، 27 خزينة خاصة بالأسلحة المضبوطة، تليسكوب، 7063 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وبتكثيف الجهود الأمنية تم تحديد مكان اختباء المتهم الهارب وتم ضبطه حال تواجده بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.