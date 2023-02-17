القبض على تاجر السلاح في شبرا
نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار بمنطقة شبرا.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص داخل الشقة محل سكنه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط هحال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته (3 طبنجات - 2 بندقية - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - قيد حديدي - 6 سلاح أبيض - كارنية ملاح بحرى بأسمه "مزوز").
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجاروالكارنية المشار إليه، بقصد انتحال الصفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.