جمال شقرة: إفشال تجربة محمد على والخديوى إسماعيل وعبدالناصر تؤكد أن مصر مستهدفة

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن التاريخ سيكتب أن مصر تمر بتجربة تنمية وتحديث أكثر من رائعة، وتنتقل في ظل ظروف عالمية صعبة ووسط ميلاد نظام عالمي جديد وتضع أقدامها وتحاول إثبات وجودها رغم التحديات الداخلية والخارجية.

محاولات استهداف مصر لم تتوقف منذ تجربة محمد علي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محاولة عرقلة التنمية والتحديث شيء حقيقي، لما قارنت بين الظروف الدولية التي واجهت محمد علي وأدت لإفشال التنمية والتحديث، وإفشال تجربة الخديوي إسماعيل وضرب تجربة جمال عبدالناصر يؤكد أننا مستهدفون، ممكن نجد بعض الأخطاء الداخلية، لكن فيه إصرارا وتحديا، والرئيس السيسي يقتحم كل المجالات، يد الدولة ممتدة للارتقاء بمختلف القطاعات".

ودعا كل مؤسسات التنشئة والإعلام لتنبيه المواطن العادي أننا نمر بظروف عالمية صعبة، بحيث يولد نظام عالمي جديد، وتزاح دول عن الخريطة، مثل النظام العالمي بعد الحرب العالمية الأولى اختفت إمبراطورية النمسا والمجر.

وأردف: "المستهدف في بلدنا ضرب النسيج الاجتماعي بالسوشيال ميديا، والعملاء لا يكلوا ولا يملوا".

جمال شقرة: ضيف زارني قال بتوه في الشوارع من كتر الإنجازات

وحكى حوار دار معه من سائق بسيط، وقال: "السائق قال لي عايز السيسي يستمر في تحقيق الاستقرار ويعالج مشكلة الأسعار ويواجه التحديات، وتحدي سد النهضة".

ولفت شقرة، إلى أن الرئيس السيسي قال "الجلابية لم يصلح فيها ترميم ولا ترقيع، كل قطاع محتاج شغل"، مردفًا: "بالفعل أي مكان فيه بصمة ونشاط، حتى أن ضيف جه زارني معرفش مصر قال مش دي القاهرة بتوه في الشوارع من كتر الإنجازات".