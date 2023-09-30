لأول مرة.. السيسى يكشف سبب إنشاء المجمعات الصناعية ولماذا تأخرت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لجأت لإنشاء المجمعات الصناعية، لأنها وجدت خلال 10 سنوات أنه عند تخصيص الأراضي لرجال الأعمال، لم ينفذ مشروعات إلا على 10% منها فقط.

أسباب إنشاء المجمعات الصناعية

وأضاف خلال مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز: "راجعنا تخصيص الأراضي وحجم المشروعات، وجد أنه خصصنا ما يقرب من 30 مليون متر، وما نفذ من مشروعات لا يزيد على 10% من الرقم، فاتجهنا لإنشاء 17 مجمعا صناعيا، وممكن نعمل 30 تانيين لو فيه طلب، فكرة المجمعات إننا لا نجعل المستثمر يدور على تراخيص وفلوس عشان يعمل المنشأة، هعمل المنشآت الصناعية ويبقى معه رخصة، لو احتجنا نعمل تاني، وتالت ورابع، ونشغل الناس، ونقلل فاتورة الاستيراد، وهو هو السبيل الوحيد لتقدم البلد".

وعن سبب تأخر إنشاء المجمعات الصناعية، قال الرئيس السيسي: "واحنا بنعمل ده الموضوع متداخل، مينفعش التعليم ميطلعش ناس تشتغل في المشروع، اللي جزء منه العمالة المدربة الماهرة، الناس بتسأل ليه اتأخرنا، لم نتأخر كان لا بد الأولويات تأخذ درجة متأخرة، لإعداد بنية تنجح المشروع، من توفير كهرباء وغاز، وعمالة مدربة".