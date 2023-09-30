السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. تشييع جثمان الراحل محمد فريد من مسجد الحصرى بأكتوبر

الفنان محمد فريد
الفنان محمد فريد

قررت أسرة الفنان الراحل محمد فريد والذي توفي مساء اليوم السبت، تشييع جثمانه غدا الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعمل أسرة الفنان محمد فريد في الوقت الحالي على الانتهاء من جميع إجراءات الدفن والغسل استعدادا لصلاة الجنازة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة، ومن المقرر أن تعلن عن موعد ومكان العزاء خلال الساعات المقبلة عقب الانتهاء من كل الإجراءات.

وفاة محمد فريد

وتعرَّض الفنان محمد فريد، خلال الأيام الماضية، لوعكةٍ صحيةٍ شديدةٍ، نُقِلَ على إثرها إلى أحد المستشفيات ومكث لأكثر من 3 أيام داخل العناية المركزة.

درس الفنان محمد فريد، في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، وظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، "الشيطانة التي أحبتني" مسلسل "غريب في المدينة" "الشهد والدموع"، "محمود المصري"، "أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.


نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان محمد فريد

نعت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير محمد فريد، بعد صراعٍ مع المرض.

وتقدَّمت النقابة، في بيانٍ لها مساء اليوم السبت، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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