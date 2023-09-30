السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جمعية الدراسات التاريخية تعلن إتاحة 12 مكتبة لكبار المؤرخين للاطلاع عليها

الجمعية المصرية للدراسات
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

أعلن الدكتور خلف الميري، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إتاحة الفرصة للباحثين والباحثات للاطلاع على العديد من الوثائق والمصادر النادرة وأمهات الكتب في مكتبة الجمعية.

12 مكتبة لكبار المؤرخين متاحة للاطلاع

 وتضم الجمعية عدد من المكتبات المهداة؛ منها:"مكتبة د. رؤوف عباس، مكتبة د.جمال زكريا، مكتبة د. عادل غنيم، مكتبة د.عبدالشافى عبداللطيف، مكتبة د.علي السيد، مكتبة د.محمد حاكم، مكتبة د.محمد علي حله، مكتبة د. عبدالقوى فهمي، مكتبة د. عبدالمحسن رمضان، مكتبة د. نجوى كيرة، مكتبة د.  لطيفة سالم ، مكتبة د. رجب سلامة عمران.

في الوقت نفسه، أعلنت الجمعية المشاركة في أنشطة الجمعية من السمنارات المتخصصة التى تعقد أسبوعيا والندوات التى تعقد شهريا والمؤتمر السنوي على أن تمنح الجمعية العديد من الجوائز لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه في معظم فروع التاريخ، في الوقت نفسه يمكن للباحثين والباحثات التواصل مع العديد من العلماء الاجلاء يوم السمنار كل في تخصصه.

مواعيد عقد السمنارات

وعن موعد عقد السمنارات في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية:" سمنار التاريخ العثماني والحديث والمعاصر السبت الأول من كل شهر، سمنار التاريخ الافريقي السبت الثاني، سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط السبت الثالث، سمنار التاريخ القديم والآثار الإسلامية السبت الأخير، سمنار التاريخ اليوناني والروماني الأربعاء الأخير من كل شهر".

أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

أُعلنت  مؤخرًا نتيجة الانتخابات التي تمت لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بعد توفيق أوضاعها.

حيث فاز لعضوية مجلس الإدارة بأعلى الأصوات الدكتور خلف الميرى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس، وأحد العلامات المضيئة في مجال التأريخ والحياة الثقافية.

وقد شغل الميرى عددا من المناصب، منها: رئاسة الشُّعب واللجان في المجلس الأعلى للثقافة، كما انه مؤسس (كاتب وكتاب) الذي يُعتبر واحدا من أهم الأنشطة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يُذكر أن الانتخابات جرت بعد أن وفَّقت الجمعية أوضاعها في وزارة التضامن، وأن عضوية مجلس الإدارة تستمر لمدة ٤ سنوات.

الدكتور خلف الميري الجمعية المصرية للدراسات التاريخية الوثائق والمصادر النادرة مكتبة د لطيفة سالم مكتبة د رجب سلامة عمران

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