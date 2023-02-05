الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

الثقافة

خلف الميرى: مؤتمر علمى لمناقشة صور حكام الفراعنة المغلوطة

جريدة الدستور

قال الدكتور خلف الميري إن المؤرخ الحقيقي ينبغي أن يكون قاضيًا وألا ينحاز لهذا أو ذاك.

وأضاف "الميري" خلال فعاليات ندوة "نحن والتاريخ" ضمن المحور الرئيسي فى قاعة صلاح جاهين "ببلازا ١" والتى بدأت منذ قليل، أن المؤرخ الفيسبوكي قد لا يكون دارسًا للتاريخ أو حتى حاصلًا على الليسانس فى التخصص وهو تحدٍّ كبير يواجه مجتمعاتنا، أما المؤرخ الحقيقي يتحرى الحقيقة ويتعامل مع الأحداث والشخصيات بموضوعية حتى يصل إلى الحقيقة النسبية لأن الحقيقة ليست مطلقة.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر علمى للجنة التاريخ والآثار قريبًا لمناقشة ما يتعرض له تاريخنا المصرى من تشويه، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لبعض الحكام الفراعنة صور غير حقيقية وتشويه لهويتنا المصرية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، إضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية. 

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