وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشيخ زويد ويشاهد مجموعة من الأنشطة والبرامج

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء، ومشاهدة مجموعة من الأنشطة والبرامج التى تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة داخل المركز.

جاء ذلك برفقة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ضمن برنامج زيارة الوزير للمحافظة، اليوم السبت، والتى بدأها بإطلاق فعاليات ماراثون رياضى وافتتاح ملعب مركز شباب الجورة وتفقد قرية الظهير وافتتاح الملعب الجديد بها.

وتنوعت الأنشطة المقدمة لأعضاء وزوار مركز شباب الشيخ زويد، والتى نفذتها الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالإدارة المركزية لتنمية النشء، ما بين ندوة للبرنامج القيادي لتمكين الفتاة "ريحانة" والذى يقام تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وبرنامج "الرواق الأزهري" للطفل بالتعاون مع الأزهر الشريف، بالإضافة إلى إقامة جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء.

كما نفذت الإدارة العامة للبرامج معسكرات اليوم الواحد، والإدارة العامة للتنشئة المدرسية بالإدارة المركزية الطلائع نفذت برنامج أندية النشء بالمدارس خلال زيارة الوزير لمركز شباب الشيخ زويد، كما اطلع الوزير على برنامج مشوارى لتمكين الشباب ومعرض علمنى حرفة، وفعاليات الملتقى الحرفى لأندية الفتاة بتنظيم الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومسرح منوعات الشباب بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بإقامة مجموعة منوعة من أنشطة ومشروعات الوزارة فى مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والعمل على تقييمها بشكل مستمر فى ضوء الحرص على تطويرها بالشكل الذى يتوائم ومتطلبات النشء والشباب.

وأشاد الوزير بمستوى إقبال أبناء سيناء على المشاركة فى أنشطة الوزارة، وإبداعاتهم المتميزة فى مختلف المجالات التى يتم اكتشافها، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص دومًا على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والتوعوية لأبناء سيناء.

ويواصل وزير الرياضة جولاته داخل المحافظة للاطمئنان على حالة جميع المنشآت الرياضية.